DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Masası’nda gazeteci Gürkan Zengin’in sorularını yanıtladı. Türkiye ekonomisini yakıtı bitmiş bir otomobile benzeten Babacan, “Suudi Arabistan’a yalvar, 3 milyar dolarlık yakıt koy; Katar’a yalvar, 5 milyar dolar daha yakıt koy. Biraz daha gitsin. Etraftan sağlanan geçici kaynaklarla ekonomik çarkların dönmesi asla mümkün değil. Bir ülkenin cumhurbaşkanı; bir başka ülkenin veliaht prensinden bire bir para isteme durumuna düşüyorsa, borç alan emir alır. Ülkeler arası ikili borç alıp verme ilişkisi ülkelerin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına gölge düşürür. Borcu yalvar yakar alırsanız, o krediyi veren bunu boşa vermez, karşılığını ister.” dedi.

‘Başka türlü yapsaydık Türkiye’ye asla sermaye getiremezdik’

Babacan, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’den götürüldüğünü söylediği 418 milyar dolara ilişkin bir soruyu da yanıtladı. AK Parti iktidarının ilk yıllarındaki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) uygulamalarını hatırlatan Babacan, “TMSF’nin attığı her adım siyasi etkiden uzak, bağımsız mahkemelerin denetiminde yürüdü. Biz bunu başka türlü yapsaydık Türkiye’ye asla sermaye getiremezdik. Sermayeyi ürkütürdük. ‘AK Parti geldi, ekonominin başında da Ali Babacan diye birisi var ve eline kılıcı alıp herkesi doğruyor’ derlerdi. Öyle bir şey yok. Bağımsız TMSF, bağımsız mahkeme… Hak hukuk yerine gelsin. Bu milletin malvarlığını birileri bir yere kaçırdıysa, o gelsin, tekrar milletin malı olsun. Gene öyle olur. Bunun için yasal düzenleme gerekir. Ona bakarız. Hangi kurum olacağı önemli değil, o kurumun hükümetin talimatıyla iş yapmaması, bağımsız çalışması gerek” ifadelerini kullandı.

Hem cumhurbaşkanlığını kazanacağız hem de mecliste rahat çoğunluğu sağlayacağız

Babacan şöyle konuştu:

“Şu an görünen tabloya göre hem cumhurbaşkanlığını kazanacağız hem de mecliste rahat bir şekilde çoğunluğu sağlayacağız. Bu tablonun en önemli unsuru; altı partinin il il iş birliğiyle milletvekili sayısını maksimize etmeyle ilgili çalışma. Bunu yaparsak Meclis’te rahat çoğunluğu alırız.”

‘Aklı başında insanın bugünkü hükümette yeri olamaz’

“Mehmet (Şimşek) Bey gibi rasyonel, aklı başında bir insanın bugünkü hükümette yeri olamaz. İnsanlar belki bakanlık diye büyüye kapılıp görev alıyor. Yoksa bakanların söz hakkı yok. Ülkeyi bir kişi yönetiyor. ‘Laf dinlemiyor’ diye merkez bankası başkanı değiştirdi. Mehmet Bey, ben ayrıldıktan sonra birkaç yıl daha devam etti. Mehmet Bey’le oturup bir sohbet edin, o yılları bir anlatsın. Bana çok anlattı neler çektiğini… Kabul etmesi ekonomi açısından hiçbir işe yaramazdı. Kendisinin de itibarını sıfırlardı diye düşünüyorum.”

‘Mehmet Şimşek’i Tayyip Bey’le tanıştıran benim’

“Mehmet Şimşek’i Tayyip Bey’le tanıştıran benim. 2007’den önce Mehmet Bey’i merkez bankası başkanı yapmaya çalıştık. O günkü cumhurbaşkanımız bir şekilde uygun görmedi. Milletvekili olarak sisteme kattık. Ben dışişleri bakanı olunca Mehmet Bey, hazineden sorumlu oldu. Yakın çalıştığımız, işini bilen bir arkadaşımız. İşi bilenlerin bilgisini icra edecekleri ortam yok.”