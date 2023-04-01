DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 Şubat depremlerinin ardından ağırlaşan ekonomik tabloyu ve seçim öncesi yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

Babacan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

‘Önceliği enflasyonla mücadele olarak koyduğunuzda hem hırsızlığı bitirirsiniz hem yüksek büyümenin önünü açarsınız’

“Döviz kuru bir sonuçtur, yaptıklarınızın sonucunu görürsünüz. Kur hedeflemesi diye bir şey defalarca denenmiş, defalarca çökmüştür. Bizim birinci önceliğimiz; enflasyon. Enflasyonla mücadele odaklı bir ekonomik programı uyguladığınız zaman diğer bütün veriler belli bir hizaya gelir.”

‘34 yıllık enflasyonu iki senede tek haneye indirdik’

“Bazen şu söylenir: ‘Büyüme için biraz enflasyon olması lazım. Enflasyon bu ülkenin kaderi’. Biz bu hikâyeleri 2003-2004’te çok dinledik. İnadına sapasağlam durduk, 34 yıllık enflasyonu iki senede tek haneye indirdik. Öngörülebilir enflasyon demek; piyasa faizlerinin hemen düşmesi demek. Bu da büyümenin en önemli tetikleyicisidir. Birinci önceliği enflasyonla mücadele olarak koyduğunuzda hem çok ahlaki bir şey yapmış olursunuz, çünkü bu hırsızlık dönemini bitirmiş olursunuz. Hem de öngörülebilir, yüksek büyümenin önünü açarsınız.”

‘Fakirleşmenin en önemli sebebi Sayın Erdoğan’ın verdiği yanlış talimatlardır’

“Maaş güncellemeleri oluyor ama bu güncellemeler asla gerçek enflasyona yetişemiyor. Son 30 yılın en büyük enflasyonu patladı ülkede. Bunun sebebi Merkez Bankası’nın laf dinleyen Merkez Bankası Başkanları tarafından yönetilmesi. Büyük bir bedel ödedik, ödüyoruz. Bunun sebeplerini unutmamak lazım. Bugünkü fakirleşmenin en önemli sebebi; Sayın Erdoğan’ın Merkez Bankasına verdiği yanlış talimatlardır.”

‘Protein alamadığından gelişimi eksik kalan bir nesil oluşuyor’

“Et tüketimi yarı yarıya azaldı. Süt, peynir, yumurta, hepsinin fiyatı arttı. Çok korkuyorum ki birkaç yıl boyunca yeterince protein alamadığından gelişimi eksik kalan bir nesil oluşuyor. Tam gelişme çağında çocuklar.”

Deprem sonrası ekonomi: ‘Biraz vakit alabilir ama çözmek yine bize düşecek’

“Depremden önce sorduklarında ‘Bu kriz iklimini 6 ayda ortadan kaldırırız. Enflasyonu en geç 2 senede tek haneye indiririz’ diyorduk. Şu anda depremle ve depremden sonra hükûmetin yaptıklarıyla beraber çok ağır bir ekonomik tablo var. Millet olarak hazır olmamız lazım, biraz vakit alabilir. Ama bu iş bizim işimiz. En büyük krizleri çözdük. Hükûmetin bu depremin altından kalkması mümkün değil. Çözecek kadroları yok. Bu iş yine bize düşecek. Vakit alacak ama 2001’in zor şartlarında ekonomiyi ayağa kaldırdıysak, nasıl 2008-2009’un zor şartlarında Türkiye sapasağlam devam ettiyse, bütün zor dönemlerden Türkiye'yi nasıl sıyırıp çıkarttıysak bu tablodan da çıkartırız."

‘Köy evinin sadece inşaatı 3,5 milyon TL, siz ne yapıyorsunuz?’

“Adıyaman’da TMMOB temsilcileri Adıyaman’da verilen bir ihaleyi anlattılar. Şubatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın güncellenmiş konut maliyeti yayınlanmış. Ona göre 105 metrekarelik konutun maliyeti kalitesine göre 600-700 bin TL mertebesinde. TOKİ ihalesi verilmiş, bir daire 1 milyon 700 bin lira. İsmet Berkan, bütün bu şehirlerdeki konut sayısını ve ihaleleri sıralamış; deprem bölgesinin ortalamasını 1 milyon 700 küsur bin lira bulmuş. Bu, 105 metrekarelik bir dairenin sadece inşaat bedeli. Eğer köy eviyse, bir köy evinin sadece inşaatı 3,5 milyon. Arsa falan yok, hazine arazisi. Böyle bir şey olur mu? Daha cenazeler soğumamış. Siz ne yapıyorsunuz?”

Ev sahibi olmak isteyenler için KFK çözümü: “10 liraya, 100 liralık iş yapıyorsunuz”

Babacan, partisinin Konut Finansmanı Kurumu (KFK) önerisinin orta ve düşük gelirli vatandaşlar için konut finansmanı sağlayacağını ileri sürdü.

ABD, Almanya ve Japonya gibi gelişmiş ekonomilerde uygulanan KFK sisteminin işleyişini anlatan Babacan, “Türkiye’de de zamanı geldi” dedi. Babacan şöyle konuştu:

“Bankalar, ellerindeki konut kredilerini KFK’ya aktaracaklar; alacaklarını, bu kuruma devredecekler. Bu kurum da hem nakit ve Hazine arazisi şeklindeki sermaye hem de aldığı varlıkların üzerine standartlaştırılmış varlığa dayalı menkul kıymet üretecek. Bunlar bono tahvil de olabilir, kurumun hisse senedi de olabilir. Devletin öncülüğünde kuracağımız bu kurumun tamamı konut kredisine dayanan mali bünyesi sapasağlam olduğu için Hazine’den daha uygun şartlarda finansman bulma imkânına sahip olacak.”

‘KFK; finansmanın kar topu gibi büyüyebileceği bir model’

“Örneğin mevcut piyasadan 100 milyarlık bir konut kredisini bankalar buraya koyduğu, KFK da 100 milyar TL’lik bir ihraç yaptığı anda kuruma 100 milyar TL gelecek. 100 milyar TL bankaya nakit olarak dönmüş olacak. Bu kadar basit. Bankalar yeni 100 milyarla yeni konut kredisi veriyor. Yeniden alacaklarını koyuyorlar; kuruluş tekrar 100 daha elde ediyor; alın size 200 milyar. Bu, finansmanın kar topu gibi kısa zamanda hızla büyüyebileceği bir model bu.”

‘İş bilenin kılıç kuşananın’

“Devlet, elindeki 10 liralık Hazine arazisini, 10 liralık da kaynağı buraya koyduğu anda burası 100 liralık kaynak oluşturuyor. 10 lirayla 100 liralık iş yapıyorsunuz. İş bilenin, kılıç kuşananın.”

‘Mortgage yasasını ben çıkardım’

“Diyeceksiniz ki ‘KFK’yı niye zamanında kurmadık?’. Çünkü zamanında bizim konut finansmanı piyasamız çok küçüktü. Mortgage (konut finansmanı) yasasını 2006’da Meclis’ten ben çıkardım. Piyasa küçüktü, şimdi büyük hale geldi.”

“‘Siz nasıl anlaşacaksınız?’ diyorlar. Biz anlaştık zaten”

14 Mayıs seçimlerini de değerlendiren Babacan, Millet İttifakı’nın altı siyasi partinin ortak imzasıyla yayınladığı çalışmaları göstererek, “‘Siz nasıl anlaşacaksınız?’ diyorlar. Biz anlaştık zaten” diye konuştu.

Babacan şöyle devam etti:

‘Ne kadar çok iş birliği, o kadar çok milletvekili’

“Amaç; Millet İttifakı’nın toplamda en fazla milletvekili sayısını çıkarması. Bu da ancak seçim bölgesi bazında iş birlikleriyle mümkün. Önemli olan toplamdaki milletvekili sayısını artırmak ama bunun adil paylaşımını partiler arasında sağlamak. Ne kadar çok iş birliği, o kadar çok milletvekili. Bu iş böyle.”

‘Bizim ittifakımız Türkiye’nin tümünü temsil ediyor’

“Nihai kararla bir ortak aday belirledik. ’Bir kahraman bulalım, o kahraman da gelsin bizim için bütün sorunları çözsün. Biz rahat rahat oturalım’ diye değil. Ortak adayımızın cumhurbaşkanı olduğunda neler yapacağı hepsi hükûmet programında yazılı. Cumhur İttifakı’nda Türkiye’yi temsil gücü o kadar fazla değil. Türkiye’nin bir kısmını temsil eder. Bizim ittifakımız Türkiye nüfusunun tümünü temsil ediyor. Cumhur İttifakı birbirine benzeyenlerin ittifakı. Burada ise tüm kesimleri temsil eden ve farklı ideolojik geçmişten gelenlerin Türkiye’nin yarınlarında buluştuğu bir ittifak var.”

‘Sayın Erdoğan’da panik hali var’

“Sayın Erdoğan’da bir panik hali var. Burada altı parti var diye eleştirmiyor muydu? Kendilerinin de sayısını ben artık şaşırdım. Beş mi, altı mı oldular bilmiyorum. Bulsa daha fazla ekler de bu kadarını bulabiliyor şu anda.”

‘Dün şiddetli muhalefet yapan bir parti niye iktidar şemsiyesine girsin?’

“Biz ortak cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra yaptıkları panik halde, hızlı, karmakarışık adımlar attılar. Hemen bir partiyi yanına çekmeye çalışmak, öbür partiyle görüşmek… Kim bilir arkalarda ne pazarlıklar döndü. Ne al-ver döndü. Henüz bilemiyoruz. Bu partileri razı etmek için bir şeyler oluyordur diye tahmin ediyoruz. Yoksa daha düne kadar şiddetli muhalefet yapan bir parti niye iktidarın şemsiyesi altına girsin?”

‘Kadına şiddetle ilgili insanı utandıracak boyuttaki yaklaşımlara çok üzülüyoruz’

“Türkiye’de, siyasette, kadınlar üzerinden yürüyen retoriğe, kadınların kıyafetleri üzerinden yürüyen kavgalara, kadın hakları konusundaki tartışmalara, hele hele kadına şiddet ile ilgili insanı utandıracak boyuttaki yaklaşımlara çok üzülüyoruz. Bizim tutumumuz çok net. Kadına şiddetin amasız, fakatsız mücadele.”

‘Diğer adaylara verdiğiniz oy Erdoğan’a mı, Kılıçdaroğlu’na mı yarıyor?’

“Cumhurbaşkanlığı seçimi nihayetinde iki adaylı bir seçim. Bugünkü tabloda iki adayın birisi Sayın Kılıçdaroğlu, diğeri de Sayın Erdoğan. Siyasette günlük heyecan oluyor, balonlar şişiyor, köpükler oluşuyor. Balonları, köpükleri aldığınızda işin özü kalıyor. İşin özünde, Sayın Erdoğan’ın mı cumhurbaşkanlığını destekleyeceksiniz, Sayın Kılıçdaroğlu’nun mu? Diğer adaylara verdiğiniz oy Sayın Erdoğan’a mı yarıyor, Sayın Kılıçdaroğlu’na mı yarıyor? Hesap bu. Vatandaşlarımızın önümüzdeki haftalarda bu hesabı gayet iyi yapıp anlayanların anlamayanlara anlatmasıyla, ev-kahve sohbetleriyle bütün bu taşlar yerine oturur.”