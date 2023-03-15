Deprem sonrası yeniden inşaya ilişkin çalışmalarını anlatan Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Aynı parayla iki misli konut yaparız’’

“İnşaat en basit şey. 1 sene nedir? Biz 6 ayda bitiririz. Önümüz yaz. Anahtarlar eylülde teslim edilir. Yeter ki iyi organizasyon yapın, parayı isabetli harcayın. İş bilmezlikleri yüzünden 1 sene sürüyor. 1 yılda 250 bin konut sözü verdiler. Biz 6 ayda 500 bin konutu bitiririz. Aynı paraya iki misli konut yaparız.”

‘1 ayda ne kadar sermaye varsa toplarız’

“Türkiye’nin yeniden inşası, iç kaynakla ve aynı zamanda bir miktar döviz kaynağıyla mümkün olacak. İçeride kaynağımız var. İsrafı önlediğinizde, faizi düşürdüğünüzde büyük kaynak oluşur. Depremin de getirdiği zorlukları aşmak aynı zamanda döviz ihtiyacı. İnşaat; döviz demek. Döviz kaynağı sadece kredi değil, sermaye olarak da girer. Konut Finansman Kurumu’na 1 ayda ne kadar sermaye varsa toplarsınız. Hiç mesele değil. Gerekli döviz sağlanamazsa ödemeler dengesi krizine sebep olur. 99 depreminden sonra hükûmet döviz bulamadığı için önce 2000 Kasım’da hem de 2001 Şubat’ta büyük krizler yaşadık.”

‘Avrupa Birliği kamu ihale mevzuatını aynen getireceğiz’

“Avrupa Birliği’nde (AB) 27 ülke kamu alımlarıyla alakalı tek bir mevzuat uyguluyor. AB’nin 33 faslından bir tanesi olan kamu alımı faslını aynen Türkiye’ye getireceğiz. Avrupa Birliği’nde 27 ülkenin uyguladığı kamu ihale mevzuatını getirin, Türkiye’de uygulayın. Alın size koskoca bir tasarruf.”

“‘Hayat Türkiye’ projemizle yeniden inşa gerekiyor’”

“3-5 katlı bina yerine 10-15 katlı bina emsal değişikliğiyle yapılır. Orada korkunç bir rant oluşur; kayıt dışı ve çoğu zaman da yasal olmayan yollarla paylaşılır. Hayat İstanbul ve Hayat Türkiye dediğimiz projeyle şehirlerin yeniden inşası gerekiyor. Rant değil, insan odaklı bir şehirleşme gerekiyor.”

‘TOKİ, Antakya’yı rezil eder’

“Antakya’yı TOKİ’nin eline verin, rezil ederler. O tarihi, dokuyu, kültürü mahvederler. Antakya’yla ilgili bağımsız çalışan, siyasi etkiden uzak çalışan, sosyal bilimcilerden, tarihçilerden oluşan bir heyet gerekiyor.”

‘İnşaat maliyeti 600 bin, ihaledeki fiyat 1,7 milyon. Nasıl oluyor?’

“Şubat ayında bakanlığın açıkladığı inşaat maliyet tablosu var. Yaklaşık 100 metrekarelik bir konutun inşaat maliyeti arsa hariç 600 küsur bin lira mertebesinde. Aynı bakanlığın TOKİ üzerinden yaptığı ihalelerde oluşan fiyat 1 milyon 600 bin-1 milyon 700 bin. Nasıl oluyor?”

‘Amacımız Meclis’te de açık bir üstünlük sağlamak’

Ayrıca 14 Mayıs (2023) seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Babacan şunları söyledi:

“Meclis’teki milletvekili sayısını maksimize edebilmek için partiler arası iş birliği çok kıymetli. Açık fikirlilikle bize gelen teklifleri inceliyoruz. Hem de kendimiz farklı teklifler üretip diğer partilere sunuyoruz. Bugün itibariyle kesinleşmiş bir kararımız yok. Amacımız sadece cumhurbaşkanlığını açık farkla kazanmak değil, Meclis’te de açık bir sayısal üstünlüğü sağlamak. İş birliğiyle toplam milletvekili sayısı artıyor. Kazan-kazan-kazan sonuçları oluşuyor.”

‘Sayın Erdoğan ilk defa panikte’

“İlk defa Sayın Erdoğan panikte. İlk defa sapasağlam bir alternatif oluştu. Büyük bir Türkiye cephesi oluştuğunda işlerin çok zorlaştığını gördüler. Uçak düşmeye başlayınca panik halinde her şey denenir ya, panik halinde her şeyi yapabilirler.”

‘Bahçeli’nin kırmızı çizgisi yok’

“(HÜDAPAR’ın Cumhur İttifakı’na destek açıklaması) Bahçeli’nin kırmızı çizgisi diye bir şey yok. Sayın Bahçeli 2019 Seçimlerinden önce Abdullah Öcalan’ın mektubunun okunmasını tavsiye etti. Hangi kırmızı çizgi? İktidarı kaybetme korkusuyla kırmızı çizgi falan tanımazlar.”