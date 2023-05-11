DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte Sivas’ta Millet Buluşması’na katıldı. Babacan burada yaptığı konuşmada, “Nöbetleşe zorbalık artık bitsin” ifadelerini kullandı. “Sandıkta oylarımızla iktidarı değiştireceğiz. Onları müsait bir yerde indireceğiz. Tereyağından kıl çeker gibi çabuk, kolay ve hızlı olacak” diyen Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünden döndüğünü söyledi. Cumhur İttifakı’nın seçim kampanyasında yer verdiği Sivaslı Nuri Demirağ’ı da sahiplenen Babacan, geçmişte AK Parti’ye oy veren seçmenlere “Hayallerimiz ve hedeflerimiz çok yakında” diye seslendi.

‘İktidar hiç boş yere Nuri Demirağ’ı propagandasına alet etmesin’

Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Sivas, genç yaşta ticarete atılan, yurdun her yerine demir ağlar ören, havacılık sevdasıyla ülkemize çağ atlatan Nuri Demirağ’ı iyi bilir. Bizler de iyi biliriz. Bu ülkede alın teriyle kazanmak isteyenler, helal lokmayla geçinmek isteyenler, torpil, kayırmacılık istemeyenler iyi bilir. Bakıyoruz, bugünkü iktidar sık sık Nuri Demirağ’ın ismini anıyor. Oysa ki onlar, emeğiyle, alın teriyle, akıl teriyle, çalışarak kazanmak isteyen kim varsa zora soktular, zora sokuyorlar. Esnafı, girişimciyi bir krizden diğerine savurdular, savuruyorlar. Çevrelerindeki bir avuç insanı zengin etmekle meşguller. O yüzden bugünkü iktidar hiç boş yere Nuri Demirağ’ı kendi propagandasına alet etmesin.”

‘Doğru işleri devam ettiririz, eksik olanlarını tamamlarız, yanlış olanlarını düzeltiriz’

“Bizim duruşumuz net. Biz doğru işleri devam ettiririz, eksik olanlarını tamamlarız, yanlış olanlarını düzeltiriz. Ülkemizin tüm sanayicilerini destekleyeceğiz. Alın terinin, akıl terinin karşılığını alacağı bir düzeni inşallah çok hızlı bir şekilde getireceğiz. Adaletle, fırsat eşitliğiyle yöneteceğiz.”

‘Endişeye mahal yok, 3 gün sonra demokrasi bayramı’

“Endişeye mahal yok. 3 gün kaldı. 3 gün sonra, ülkemizde demokrasi bayramı kutlayacağız. Siz Erdoğan’a bakmayın. Kendisi kavgacı, aşağılayıcı üslubuyla ülkeyi adeta bir savaş atmosferine sokmaya çalışıyor. Yok iç güçlermiş, yok dış güçlermiş. Palavralarının bini bir para. Erdoğan’ın rotası; öfke, nefret, kavga, çatışma… Ama biz ülkemizi demokrasi bayramına götürüyoruz.”

‘Tereyağından kıl çeker gibi olacak’

“14 Mayıs günü, tıpkı geçmişte olduğu gibi, sandıkta oylarımızla iktidarı değiştireceğiz. Müsait bir yerde indireceğiz onları. Tereyağından kıl çeker gibi çabuk, kolay ve hızlı olacak. Vicdanınızla baş başa kaldığınızda, aklıselimi, sağduyunuzu kullandığınızda inşallah bu iş bitecek.”

‘Nöbetleşe zorbalık dönemi artık bitsin!’

“Ülkemiz onlarca yıldır, gücü eline geçirenin diğerlerini ezdiği dönemleri arka arkaya yaşadı. Kim gücü eline geçiriyorsa, kendisi gibi olmayanları ezmeye başlıyor, kendisi gibi düşünmeyenlerin hakkına hukukuna göz dikiyor. Biz, bir daha bu ülkede nöbetleşe zorbalık olmasın diyoruz. Üste çıkanın alttakini ezdiği bu nöbetleşe zorbalık dönemi artık bitsin bu ülkede.”

‘Erdoğan, daha önce AK Parti’ye oy vermiş dostlarımızın elinin gitmediği bir tercih’

“Bu meydanda, geçen seçimde büyük bir umutla AK Parti’ye oy vermiş dostlarımız da var. Hatta aramızda olmasa da uzaklardan burayı izleyenler de var. Biliyorum. Önceki seçimlerde iktidar partisine oy vermişler ama evlerde şu an ne konuşuyorlar? Sessiz sessiz, kısık sesle “elim AK Parti’ye gitmiyor”, “elim ampule gitmiyor” diyor vatandaşlarımız. ‘Elim bu yoksulluğa, bu fakirliğe, bu açlığa, bu zulme gitmiyor’ diyor insanlar. Ben de buradan o dostlarıma sesleniyorum. Evet bu sefer eliniz gitmiyor biliyorum. Sizi çok iyi anlıyorum, çok haklısınız. Sebebini gayet iyi biliyorum, anlıyorum. Çünkü eliniz, yoksulluğa, yolsuzluğa gitmiyor. Eliniz, yüzde 100’ü geçen enflasyona gitmiyor. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, baskıya, zulme gitmiyor. Sınavı kazanan başarılı gençler mülakatlarda elenirken, birilerinin haksız kazançla servetine servet katmasına eliniz gitmiyor. Sözünden dönen, etrafındaki çıkarcılara yakasını kaptırmış Erdoğan, daha önce AK Parti’ye oy vermiş dostlarımızın elinin gitmediği bir tercih haline geldi.”

‘Erdoğan sözünden döndü’

“2002’de iktidara taşıdığınız, ‘Bütün servetim bu yüzük’ diyen o Erdoğan sözünden döndü. O günkü Erdoğan yok artık. Haktan döndü, hukuktan döndü, adaletten döndü. Ortak akıldan, istişareden döndü.”

‘İnanın, bu ülke sizlerin hayalindeki ülke olacak’

“Değişim için, kaybedeni olmayan bir zafer için, bize, Sayın Kılıçdaroğlu’na, Millet İttifakı’na destek vermenizi talep ediyoruz. Haklı kazanımlarınızı kaybetmemek için, bize destek vermenizi bekliyoruz. Evlatlarınız için bize destek vermenizi bekliyoruz. Torunlarınızın Türkiye’si için bize destek vermenizi bekliyoruz. O sandık günü kabinde vicdanınızla baş başa kaldığınızda desteğinizi bizden yana kullanmanızı bekliyoruz, arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Mührü bu kez DEVA için CHP’ye basmanızı talep ediyoruz. Saadet için, Gelecek için, Demokrat Parti için mührü CHP’ye basmanızı istiyoruz. CHP için de tabii ki mührü CHP’ye basmanızı istiyoruz. Birlikte DEVA var diyerek, mührü Sayın Kılıçdaroğlu’nun isminin altına basmanızı istiyoruz. İnanın bu ülke sizlerin hayalindeki ülke olacak. Çok uzak değiliz. Hayallerimiz ve hedeflerimiz çok yakında. Bu ülkenin dürüst ve ehil kadrolar iş başına geldikten sonra çözülemeyen bir sorunu yok.”

Babacan, Serdar İnce için destek istedi

CHP Sivas Milletvekili adayı Serdar İnce için destek isteyen Babacan, sözlerini “Serdar Bey, sevdiğimiz, güvendiğimiz arkadaşımız. Sivas’ta kurucu il başkanımız. Hem Serdar Bey’e hem de Sivas’ta tüm adaylarımıza şöyle kuvvetli bir destek verin ki Meclis’te hep beraber diğer milletvekillerimizle beraber Sivas’ı sapasağlam temsil etsinler. Sivas’ın derdini, sıkıntılarını Meclis’te dillendirsinler ki çözüm üretelim” diye tamamladı.