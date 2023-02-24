Partisinin bu konuyu kapsayan eylem planını yakında açıklayacaklarını söyleyen Babacan şöyle konuştu:

‘Tarım sektörüne özel programlar gerekiyor’

“Tarımla uğraşan vatandaşlarımızla konuştuğumuzda ve saha tespitimizde çok sayıda tarım makinesinin, traktörün enkaz altında kaldığını gördük. Su kanalları yıkılmış, kırılmış. Kuyular tahrip olmuş, bozulmuş. Mevsim hâlâ kış ama birkaç hafta sonra tarımsal faaliyet başlayacak. Dolayısıyla çiftçilerimizin sıkıntılarının bir an önce giderilmesi gerekiyor ki tarımsal üretimle ilgili bir aksama meydana gelmesin. Özellikle tarım sektörüne, çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza dönük özel programlar gerekiyor. Bu ihtiyaçların tek tek tespit edilip hızlı bir şekilde giderilmesi için çözümler gerekiyor.”

‘Esnafın alıp sattığı mal enkaz altında’

“Esnafımız çok kötü etkilenmiş durumda. Dükkanların önemli bir kısmı yıkılmış. Alıp sattığı mal enkaz altında. Aynı zamanda esnafımızın borcu, çeki, senedi var. Bir gecede bütün varlığını yitiren esnafımızın bu finansal sorunlarının nasıl çözüleceği de çok önemli bir konu. Bununla ilgili nakış işler gibi detaylı çalışmalar gerekecek.”

“‘Seçime kadar bekleyin’ deme lüksümüz yok”

“Tek tek, kesim kesim depremden mağdur olan arkadaşlarımızın sorunlarının çözülmesiyle ilgili özel çalışmalar gerekecek. Tarım için ayrı, hayvancılık için ayrı, küçük esnaf için ayrı, sanayi için ayrı. Biz bu çözümleri açıklayacağız. Hükûmete ‘Seçime kadar bunları yapmanızı öneriyoruz. Yaparsanız memleketimiz için iyi olacaktır’ diyeceğiz. Çünkü hizmetin ulaşması ve karar alınması için ‘Seçime kadar bekleyin’ deme lüksümüz yok. Bugünkü hükûmetin hemen tedbirler alıp adım atması lazım. Açıklayacağımız rapor, seçime kadar hükûmete tavsiye ama seçimden sonra da kaldığı yerden devralıp bizim yapacağımız çalışmalar şeklinde olacak.”

Babacan bugün Hatay’ın Antakya, Samandağ, Defne, Altınözü ve İskenderun ilçelerine gidecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi