DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim çalışmaları için gittiği Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sanayicilerle bir araya geldikten sonra Çayırova’ya geçerek partisinin ilçe binasının açılışına katıldı. Babacan konuşması sırasında yağmur bastırınca “14 Mayıs bahar… Bu yağan yağmur bereketin yağmuru, bolluğun yağmuru, baharın yağmuru” dedi.

Seçmenin önündeki soru: Kara kış mı, bahar mı?

14 Mayıs seçimlerinin aslında bir referandum olduğunu vurgulayan Babacan, seçmenin önündeki sorunun “Otoriterlik mi, demokrasi mi? Tek akıl mı, ortak akıl mı? Keyfilik mi, hukuk mu? Baskı mı, özgürlük mü? Korku mu, umut mu? Öfke mi, sevgi mi? Kriz mi, huzur mu? Yoksulluk mu, zenginlik mi? Kara kış mı, bahar mı?” olduğunu söyledi.

‘Hedefimiz, kimsenin üstünlük taslamadığı bir ülkedir’

Eskiden AK Parti’ye oy veren ailelerde milyonlarca insanın “Bu seçim elim Erdoğan’a ve AK Parti’ye gitmiyor” dediğini belirten Babacan, “Bizim hedefimiz tam demokrasidir. Kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı bir ülkedir. Bağıranlardan çağıranlardan çok yorulduk. Emin olun, herkesin kendisini eşit ve onurlu hissettiği bir Türkiye’ye ulaşacağız. Özgür ve zengin bir Türkiye’ye giden tek yol meşru, demokratik siyasetten geçiyor. Kavgadan, gürültüden, şiddetten değil” ifadelerini kullandı.

‘Üç beş kuruş menfaat uğruna ilkelerinden vazgeçenlerden değiliz’

Babacan, geçmişte AK Parti’ye oy veren insanların kapısını çalıp “Sizin sesiniz olan, derdinizle ilgilenen parti, değişti artık. 28 Şubatçılarla kol kola gezmeye başladılar. ‘Bütün servetim bu yüzük’ diyen Erdoğan sözünden döndü, etrafındaki üç beş kişi de servetine servet kattı. Biz de sizin gibi; yola çıkarken ulaşmayı hedeflediğimiz özgürlüklerden, çoğulculuktan, katılımcılıktan, hukuk devletinden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Biz bu yola ilkelerimiz için çıktık, üç beş kuruş menfaat uğruna ilkelerinden vazgeçenlerden değiliz” diyeceklerini söyledi.

‘Açık ara kazanacağız’

Babacan ayrıca şöyle konuştu:

“Elimize iki pusula var. Birinci pusulada, Cumhurbaşkanı adayları var. Hep beraber, ortak aday Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘evet’ diyeceğiz ve inşallah, açık ara farkla kazanacağız. İkinci pusulada DEVA için CHP logosunun altına evet diyeceğiz ve inşallah orada da açık ara kazanacağız.”

“Sandıktan ‘demokrasi bayramı’ çıkacak”

“18 gün sonra ‘demokrasi bayramımız’ var. 18 gün sonra huzurla, mutlulukla, büyük bir coşkuyla, sandıktan ‘demokrasi bayramı’ çıkacak inşallah. Bu bayram; sadece Millet İttifakı’nın bayramı olmayacak. Demokrasi bayramı, 85 milyonunun bayramı olacak. Çünkü bu seçim 7'den 70’e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak.”

‘Bu seçimi gençler kazanacak’

“Bu seçimi evladına harçlık veremeyip, gizli gizli ağlayan analar kazanacak. Pazardan eli boş dönen babalar kazanacak. Çocuğunu okutamayan işçi arkadaşlarımız, açlıkla sınanan emekliler kazanacak. Sattığı malı yerine koyamayan, dükkânda karanlıkta oturan esnaf kazanacak. En güzel yılları umutsuzlukla, kaygıyla geçen gençler kazanacak. Gecesini gündüzüne katıp öğrenciler için her türlü fedakârlığı yapan öğretmenler kazanacak. Mesleği ne olursa olsun iş arayan gençler kazanacak.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ