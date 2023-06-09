DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dolardaki yükselişin ardından, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Ekonomi yönetiminden hızlı ve doğru adımlar bekliyoruz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dolardaki yükselişin ardından “Yaşadığımız kriz, adaletsiz bir yönetimin akıl dışı deneyleriyle başladı. Neticede hem rezervlerimiz tükendi hem Merkez Bankası borca battı hem de dolar fırladı. Ne yapılacağını çok tekrar ettim, ekonomi yönetiminden hızlı ve doğru adımlar bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yaşadığımız kriz, adaletsiz bir yönetimin akıl dışı deneyleriyle başladı.



Neticede hem rezervlerimiz tükendi hem Merkez Bankası borca battı hem de dolar fırladı.



Ne yapılacağını çok tekrar ettim, ekonomi yönetiminden hızlı ve doğru adımlar bekliyoruz. pic.twitter.com/ozOPBXFRzy — Ali Babacan (@alibabacan) June 9, 2023

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan, geçmişteki uyarılarını hatırlattı.