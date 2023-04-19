DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programında konuştu. Millet İttifakı’nın ortak çalışmalarını anlatan Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu tüm çalışmaları tamamladıktan sonra ortak aday olarak belirlediklerini söyledi.

‘İşin özünde bir referanduma gidiyoruz’

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini referanduma benzeten Babacan, “Önümüzde iki tercih var. Geri kalan her şey teferruat. Cumhurbaşkanlığında şu adaymış, bu adaymış; teferruat. Seçim pusulasında 30 küsur parti varmış; teferruat. Bu tercihler neler? Mevcut otokrasi mi, demokrasi mi? Mevcut tek adam sistemi mi, yoksa ortak akıl ve istişare mi? Karakış mı, bahar mı? Tercih çok açık. İşin özünde bir referanduma gidiyoruz. Açın cumhurbaşkanlığı pusulasını, iki tercih var. Diğer tercihler aslında Sayın Erdoğan’a destek verme tercihleri. Başka bir şey değil” dedi.

‘Ülkeyi 5 yıl beraber yönetme iradesini bugünden ortaya koyduk’

Babacan’ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

“Altı parti sadece seçime kadar beraber değil. Seçimden sonra 5 yıl boyunca ülkeyi beraber yönetme iradesini bugünden ortaya koyduk. Her şeyi bugünden konuştuk ki ittifak diye başlayıp ihtilafla bitirmeyelim.”

‘En çalışkanın DEVA Partisi olduğunu göstermemiz gerekiyor’

“Şunu göstermemiz gerekiyor: ‘Altı partinin en çalışkanı DEVA Partisi. DEVA Partililer bu işin hakkını veriyor’. Böyle yapmalıyız ki yarın saygın, onurlu ve emeğiyle iktidara gelen bir siyasi parti olalım. Bugün ne kadar çok çalışırsak yarın o kadar saygın bir iktidar ortağı olacağız. Sizlerden ricam; bu işe iyi asılmanız, kapı kapı dolaşmanız.”

‘Dürüst insanların cesur olması lazım’

“İyi insanların, dürüst insanların korkmaması ve cesur olması lazım ki bu ülke dertlerden kurtulsun. Başka türlüsü mümkün değil. Biz bu niyetle yola çıktık. Çalıştıkça oluyor. Daha çok çalışacağız, daha güzelini elde edeceğiz.”

‘Arkadaşlarımız DEVA Partili olarak seçime giriyor’

“21 ilde 26 adayımızla, güçlü bir şekilde seçime gidiyoruz. Adaylarımız, DEVA’lı olduğunu belli eden sapasağlam arkadaşlarımız. DEVA Partili olarak seçime giriyorlar. Hukuken de DEVA Partisi üyesi olarak seçime giriyor. Seçildikleri anda otomatik olarak DEVA Partisi’nin milletvekili olacaklar.”

‘3-4 sene önce 1 aylık maaşınızla alabildiğinizi bugün alamıyorsunuz’

“Hükûmet, birkaç göz boyayan projeyle, birkaç temel atmayla seçime giderken bir şeyler yapıyor görüntüsü vermeye çalışıyor. Halbuki herkes biliyor ki 5 yılda geçim şartları çok zorlaştı. Sabit gelirli bütün vatandaşlarımızın satın alım gücü düştü. Bundan 3-4 sene önce 1 aylık maaşınızla alabildiğiniz pek çok ürünü bugün alamıyorsunuz. Topyekûn bir fakirleşme oldu.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ