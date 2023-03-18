DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını yanıtladı. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Maliyet 600 bin lira, ihale 1,7 milyon lira’

“Adıyaman’da TMMOB’dan arkadaşlar anlattı. Dedikleri şu: ‘Şubat ayında ilgili bakanlık inşaat maliyet listesi yayımladı. Ve bu inşaat maliyet listesine göre TOKİ standardında 105 metrekare bir inşaatın maliyeti 600 küsur bin lira. Yine Adıyaman’da ihaleler verildi; 1,5 milyon lira-1 milyon 700 bin lira arası’. Şubattan marta 1 ayda artar mı? Martta ihale veriliyor. Adı ihale ama hepsi adrese teslim. Bu paraları depremzedeler ödeyecek.”

‘Cenazeler soğumadan bunlar oluyor’

“TOKİ standardında bir daire düşünün, 105 metrekare. Arazinin de bedava olduğu bir yere yapıyorsunuz. 1 milyon 500 bin-1 milyon 700 bin arası fiyatı var. Normalde arazide eklenir değil mi? Arsa bedeli kabaca yarı yarıyadır. 3 milyon-3 milyon 200 bin liraya 105 metrekarelik TOKİ dairesi olur mu? Adıyaman’da siz 3 milyona böyle bir daire alır mısınız? Ama o fiyata çıkaracaklar bu daireleri. Bir de böyle bir şey var. İnsan anlatırken utanıyor. Cenazeler soğumadan bunlar oluyor memlekette. İnanılır gibi değil.”

‘Erdoğan devri bitiyor artık, bunu görmek lazım’

“Gerçek anlamda hukuk devletinin inşa edilmesi gerekiyor. Ali gelmiş, Veli gitmiş, Ahmet gelmiş, Mehmet gitmiş… Böyle bir şey yok. Sistemin değişmesi gerekiyor. Temeli iyi atacağız ki sağlam bir hukuk devleti, sağlam bir ekonomi inşa edelim. Erdoğan devri bitiyor artık. Bunu görmek lazım. Türkiye’de yepyeni bir dönemin başlaması gerekiyor. Bu dönem de gerçek demokrasi dönemi.”

‘Sayın Erdoğan panikte, bu noktaya gelebileceğimizi beklemiyordu’

“Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde ‘anlaşamazlar, birbirlerine düşerler’ diye düşünüyorlardı. Perşembe oturduk, pazartesi bitirdik. Muhalefet tarafında vatandaşlarımızın gönlünden geçen bütün isimler takımın içinde. Yıldızlar karması oldu. Sayın Erdoğan bu noktaya gelebileceğimizi beklemiyordu. Bu noktaya geldik, ertesi gün panik halinde diğer partilerle görüşmeye başladılar. Sayın Erdoğan panikte. Ne yapacağını şaşırmış durumda.”

‘Ne kadar çok iş birliği, o kadar çok milletvekili’

“Altı parti ne kadar çok iş birliği yaparsa o kadar çok milletvekili çıkarırız. İş birliğiyle ilgili partiler arasında yoğun bir temas trafiği var. Altı parti, kendi aralarında ikili görüşmeler yapıyor. Bu temas trafiğinin amacı toplamda daha fazla milletvekili çıkarmak.”

‘Aklın gereğini yerine getirdiğinizde kazan-kazan oluyor’

“(Milletvekili listeleri) İş birliği yaptığınız çok geniş bir alanda kazan-kazan sonuçları oluşabiliyor. Duyguları bir kenara koyup aklın gereğini yerine getirdiğiniz anda oluyor.”

‘Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşüyor’

“Bazı illerde MHP çok zayıfladığı için milletvekili çıkarması imkânsız görünüyor. Cumhur İttifakı da muhtemelen pek çok ilde tek listeyle seçime girecek. Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşüyor.”

‘Erdem Başçı son bağımsız merkez bankası başkanıydı’

“Merkez Bankası’yla ilgili baskı ben ayrıldıktan sonra çok fazlalaştı. Ben ayrıldım, bir süre sonra Erdem Başçı da ayrıldı. Erdem Başçı, son gerçek bağımsız merkez bankası başkanıydı. Ondan sonraki merkez bankası başkanlarının hiçbirisi 5 yılı tamamlayamadı. Hepsi baskı altındaydı.”

‘Güvenilir ekonomi yönetimiyle faizler düşecek, tasarruf sağlanacak’

“Güvenilir bir ekonomi yönetimini iş başına getirdiğinizde zaten faizler düşecek. Faiz düştüğünde Hazine daha düşük faiz ödeyecek. Düşen faizlerden ciddi bir tasarruf ve kaynak imkânı sağlanacak.”

‘Konut Finansmanı Kurumu’na ihtiyacımız olacak’

“Hem olmuş hem de daha olmamış depremler için Türkiye’nin çok hızlı bir konut inşası atağına geçmesi gerekiyor. Düşük ve orta gelirli vatandaşımızın konut finansmanıyla ilgili yeni bir modele geçmemiz gerekiyor. Bu modelin merkezinde Konut Finansmanı Kurumu’na ihtiyacımız olacak.”

‘Faize parayı buluyorsa başka alanlara da bulmalı’

“Faize para var, kur farkına para var ama ‘Pardon, deprem için kaynak ayırmadık’ diyorlarsa bu doğru bir şey değil. Geçen sene sadece faize 330 milyarı bulan, yetmemiş gibi bir o kadar da kur korumalı hesaplara kur farkı ödeyen, bu senenin bütçesine yaklaşık 600 milyarlık faiz ödemesi koyan iktidarın herhalde başka önemli alanlarda para bulması lazım.”

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