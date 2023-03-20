DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim güvenliğinin tarihi önemini, parti sözcüsü ve Millet İttifakı Seçim Komisyonu üyesi İdris Şahin ve Eğitim Politikaları Başkan’ı Mustafa Ergen’in katılımı ile DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. Şeffaf ve demokratik bir seçim sürecini takip etmek amacıyla kurulan saydık.biz isimli sitenin tanıtımını yapan Babacan, şunları söyledi:

‘Önümüzde; tam demokrasiye giden yolun ayrımı var’

“14 Mayıs seçimleri için her türlü seçim güvenliği önlemini almak zorundayız. Çünkü önümüzde; tam demokrasiye giden yolun ayrımı var. Tek kişinin dağarcığıyla, keyfi kararlarıyla yönettiği ülkeyi; ortak akılla, katılımcılıkla, istişareyle yönetmenin eşiğine geldik. Ülkemizi özgürlük ve zenginlik limanına sağ salim ulaştırmanın şafağındayız.”

‘Bu millet cevabını her zaman sandıkta verir’

“Ülkemizin her köşesinde sandık, sandık günü çok önemlidir. Biliyorum, seçim arifesinde pek çok sohbetin konusu şu " O gece nasıl geçecek?”; “Oyumuza ne olacak?”

“Bu millete tepeden bakanlar bilmez, bu milleti hor görenler anlamaz, bu milleti aşağılayanlar işitmez. Fakat bu millet cevabını her zaman sandıkta verir. Susar, susar, içine atar, seçim gününe kadar bekler. O seçim günü var ya, işte o gün de sabah kalkar eşiyle dostuyla neşe içinde sandığına gider ve demokratik görüşünü tepkisini verdiği oyla gösterir.”

“Seçim Güvenliği” ile ilgili bir komisyon kuruldu

“Biz bu seçimi açık ara kazanmayı hedefliyoruz. Kazanmak için ön hazırlığımızın da sağlam olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Tam da bu nedenle, altılı masa çalışmalarında, “Seçim Güvenliği” ile ilgili bir komisyonumuz kuruldu. İdris Şahin Bey’in partimizi temsil ettiği komisyonumuz; seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası olmak üzere 3 ayrı zamanın planlamasını kamuoyu ile paylaştı”.

“saydık.biz” platformu bir güvenlik sistemidir

“ Millet İttifakı’nın seçim güvenliği konusundaki iş birliği çalışmalarımıza aynen devam edeceğiz. Ülkemizde seçim güvenliği amacıyla çalışan çok kıymetli sivil inisiyatiflerle de iletişim halinde olacağız.”

“Bütün bunlara ek olarak, DEVA Partisi olarak biz, seçim güvenliği ile ilgili kendi sistemimizi de oluşturmuş bulunmaktayız. 6'lı masada yaptığımız iş birliğine ek olarak oluşturduğumuz kendi sitemiz. İşte birazdan detaylarını genel başkan yardımcılarımız İdris Şahin ve Mustafa Ergen’den dinleyeceğiniz “saydık.biz Platformu” partimizin seçim güvenliği amacıyla tüm vatandaşlarımızın içine katılabileceği bir güvenlik sistemi.”

‘Sandık sahiplenmeye davet ediyoruz’

“Sitede çok basit bir üyelik formu var. Aslında sandığa sahip çıkma ve sandık sahiplenmekle ilgili bir üyelik formu. Bu bina oy kullandığınız binada olabilir, oyunuzu kullanıp başka bir binadaki sandıkları da sahiplenebilirsiniz. Evet “sahiplenmek” diyoruz buna. Tıpkı Aslanköylü kadınlar gibi sandığınıza sahip çıkıyorsunuz. 14 Mayıs günü sahiplendiğiniz sandığa gidip, gün boyu oy kullanımını izliyorsunuz. Sandıkları sahiplenen arkadaşlarımızın yapacağı iş, ıslak imzalı tutanağın fotoğrafını çekip sisteme yüklemek. Tüm vatandaşlarımıza açık bir sistem. Formu doldurmak, bir sandığı “sahiplenmek” vatandaşlık görevlerinden biri olacak.”

‘Formu doldurmak partimize üye olmak anlamına gelmiyor’

Bu platform, sorumluluk sahibi aktif bir vatandaşlığın gereği olarak, her bir yurttaşımızın kendisinin, çocuğunun yarınlarına sahip çıkmasını sağlayacak bir platform.”

“Sistem çok basit. Her biriniz, bizi izleyen herkes, bilgisayar başına geçip veya akıllı telefonlarından “saydik.biz” adlı internet sitesine girebilir. Sitede çok basit bir üyelik formu var. Aslında sandığa sahip çıkma ve sandık sahiplenmekle ilgili bir üyelik formudur.

“Yanlış anlaşılmasın, bu form DEVA Partisine üyelik formu değil. Formu doldurduktan sonra, ekrandaki Türkiye haritasından hangi ilde oy kullanıyorsanız o ili ve o ilin ilçelerini görüyorsunuz. İlçelerden de sandıkların detaylarına kadar iniyorsunuz. Oy kullanım işleminin yapılacağı bir binadaki sandıkları “sahipleniyorsunuz”. Bu bina oy kullandığınız binada olabilir, oyununuzu kullanıp başka bir binadaki sandıkları da sahiplenebilirsiniz. Türkiye haritasında hangi binalar sahiplenmiş hangi binalar sahiplenmemiş görülebiliyor. Bu sistem tüm yurttaşlarımıza açık. “

‘Sizi seçim gecesi yalnız bırakmayacağız’

“Vatandaşlarımızın her bir oyunu sonuna kadar koruyacağız. Bunu da yine vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Sizi seçim gecesi yalnız bırakmayacağız. Türkiye'nin dört bir yanından kayda aldığımız ıslak imzalı tutanaklarla ve yine sizlerin katkısıyla ülkemizi bilgilendireceğiz. Eminim; tarihi zaferimiz öyle büyük olacak ki ülkemizdeki demokrasi hasretini dindireceğiz.”

Şahin: ‘Sandığa sahip çıkmak için bu projeyi hazırladık’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın arkasından söz alan Parti Sözcüsü ve Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin ise “saydik.biz” isimli platformun imece usulüyle hazırlandığını ifade ederek ve “Ortak aklı önceleyen istişare temelli bir çalışma gerçekleştirdik” diye konuştu.

Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle son dönemde, 2017'deki referandumda mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması ve İstanbul yerel seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulunun doğrudan seçim sonuçlarına müdahale etmiş olması sebebiyle vatandaşımızda kaygıların oluştuğunu görüyoruz. Bu kaygıları gidermek için de millet ittifakı bileşenleri olarak ve vatandaşlarımız olarak sandıklarımıza sahip çıkma zorunda olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu endişelerin farkındalığı, Millet İttifakı’nda çok kapsamlı bir çalışma yapmayı gerektirdi. O nedenle “saydık.biz platformuyla” biz 67 milyon oy kullanan tüm vatandaşımızı kullandığı oyun sorumluluğuna dahil ediyoruz.”

Ergen: ‘Amacımız 400 bin tutanağın resmini toparlayabilmek’

Bu süreçte birçok tehdit olduğunu hatırlatan DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen ise;

“Oy satın alma, oy çalma, korkutma, sahte oylar, seçmen kaydı manipülasyonu, medya manipülasyonu gibi pek çok tehdit var” dedi.

Seçimin uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Ergen sözlerine şöyle devam etti:

“Seçim sayımında belli hedeflerimiz var. 200 bin sandık 50 bin sandık merkezinde konumlandırmış durumda. Sandık merkezleri genellikle okullar ve ilgili binalar gibi gözüküyor. Amacımız 400 bin tutanağın resmini toparlayabilmek, fotoğrafını çekmek ve sisteme yüklemek. Bunun için bizim ilk aşamada 50 bin kişiyi mobilize etmemiz gerekiyor. Her sandığın başında bir gönüllü olsun istiyoruz. En kesin çözüm herkesin sandığına sahip çıkmasıdır, sandığının başında olmasıdır. Sonuna kadar durmasıdır. Oy ve Ötesi gibi STK’ları ve gönüllüleri kanalize etmek istiyoruz. Onun için kullanması kolay bir alt yapıyı tasarladık.”