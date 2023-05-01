B6 Vitamin Eksikliği Belirtileri

Düşük Enerji: Vücudun her hücreye oksijen taşımak için kullandığı hücreler olan kırmızı kan hücrelerinin oluşturulması için gerekli bir vitamin olan B6 vitamini çok düşük seviyedeyse anemi (kansızlık) görülebilir. Yeterli kırmızı kan hücresine sahip olmamak enerjiyi tüketebilir ve çok yorgun hissedilmesine neden olabilir.



Deri Döküntüleri: B6 eksikliğinde Seboreik dermatit olarak bilinen kaşıntılı, pullu kırmızı bir döküntü yaşanabilir. Yüzde, göğsün üst kısmında, kafa derisinde ve boyunda kendini gösterebilir. Döküntü zamanla belirginleşebilir. Eksiklik az ise semptomların ortaya çıkması için aradan aylar ya da yıllar geçebilir.



Kuru, Çatlamış Dudaklar: Dudakların pullanması ve iltihaplanması, ağrı ile birlikte ağzın köşelerinde oluşan çatlaklar B6 eksikliğini gösterebilir.



Zayıflamış Bağışıklık Sistemi: B6 eksikliği bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı savaşmak için üretmesi gereken beyaz kan hücrelerinin ve antikorların oluşumunu engeller. Sonuç olarak vücudun kendini savunması zorlaşır ve kısır döngüye girilebilir. Kanser ve başka hastalıklarda B6 kaynağı tükenebilir, telafisi için daha çok vitamin alınması gerekebilir. B6 vitamini takviyesiyle bu kolayca yapılabilir.



B6 Vitamininin Besin Kaynakları

Çoğu gıdada bir miktar B6 vitamini bulunur. Dengeli bir diyete sahip insanlar bir eksiklik geliştirme eğiliminde değildir. Kırmızı et, kümes hayvanları ve somon gibi balıklar iyi B6 kaynaklarıdır. Bir bardak nohut günlük ihtiyacın yarısını karşılar. Kahvaltılık gevrekler gibi güçlendirilmiş gıdalar, patates, mısır, muz, kabuklu yemişler, bulgur, çökelek, kabak, pirinç, kuru üzüm,soğan, ıspanak, karpuz diğer B6 kaynakları arasındadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ