B3 Vitamini Nedir?

Cilt sağlığına destek olma, beyin fonksiyonlarını destekleme, eklem hareketliliğine yardımcı olma, kolestrolü düşürme gibi birçok faydası bulunan B3 vitamini, B1 vitamini (tiamin), B2 vitamini (riboflavin) ve diğer B vitaminleri ile birlikte vitamin B kompleksinin bir parçasıdır.

B3 Vitamininin Bulunduğu Besinler

-Sığır eti gibi kırmızı et

-Hindi, tavuk gibi kümes hayvanları

-Balık

-Esmer pirinç

-Güçlendirilmiş tahıllar ve ekmekler

-Fındık tohumları

-Baklagiller

-Muz

Vücutta birçok sistem üzerine etkileri bulunan B3 vitamini günlük olarak yeterli miktarda tüketilmelidir. Sağlıklı bir insanın günlük ihtiyaç duyduğu B3 vitamini; erkekler için 16.5 mg, kadınlar için ise 13.2 mg olarak belirlenmiştir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ