B3 Vitamini Nedir?
Cilt sağlığına destek olma, beyin fonksiyonlarını destekleme, eklem hareketliliğine yardımcı olma, kolestrolü düşürme gibi birçok faydası bulunan B3 vitamini, B1 vitamini (tiamin), B2 vitamini (riboflavin) ve diğer B vitaminleri ile birlikte vitamin B kompleksinin bir parçasıdır.
B3 Vitamininin Bulunduğu Besinler
-Sığır eti gibi kırmızı et
-Hindi, tavuk gibi kümes hayvanları
-Balık
-Esmer pirinç
-Güçlendirilmiş tahıllar ve ekmekler
-Fındık tohumları
-Baklagiller
-Muz
Vücutta birçok sistem üzerine etkileri bulunan B3 vitamini günlük olarak yeterli miktarda tüketilmelidir. Sağlıklı bir insanın günlük ihtiyaç duyduğu B3 vitamini; erkekler için 16.5 mg, kadınlar için ise 13.2 mg olarak belirlenmiştir.
YENİGÜN HABER MERKEZİ