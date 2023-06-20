B Sınıfı Ehliyetle Kullanılabilir Suzuki Motosiklet Modelleri B sınıfı ehliyetle kullanılabilen 125 cc altı Suzuki motosiklet modellerini bir araya getirdik. Türkiye'deki yeni düzenlemelerle birlikte, B sınıfı ehliyetle 125 cc'nin altındaki motorları kullanma imkanı sunulmuştur.

Buna göre, şu anda Türkiye pazarında 125 cc altında bulunan beş farklı Suzuki modeli bulunmaktadır:

Address 125: 97.900 TL fiyatla sunulan bu model, 124 cc motor hacmi ile günlük kullanım için ideal bir seçenek.

Avenis 125: 107.900 TL fiyatla sunulan bu model de 124 cc motor hacmi ile B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından kullanılabilir.

Burgman Street 125EX: 117.900 TL fiyatla sunulan bu model, biraz daha üst seviye bir seçenek sunar.

GSX S 125: 142.900 TL fiyatla sunulan bu model, Suzuki'nin daha sportif seçeneklerinden biri.

GSX R125: 152.900 TL fiyatla sunulan bu model ise, markanın en yüksek fiyatlı 124 cc modeli.

Tüm bu modellerin motor hacimleri, B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek 124 cc ve altı motor hacmi şartına uygundur.

Ancak belirtmek gerekir ki, Suzuki'nin bu modelleri fiyatlarına karşın yüksek kalite parçalara sahip olmaları nedeniyle uygun seçenekler olarak öne çıkıyorlar.

Yeni dönemde, sadece 125 cc altındaki motosiklet modelleri B sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek. Ancak Türkiye'de satılan birçok 125 cc motosikletin ruhsata 124 cc olarak işlendiği belirtiliyor. Bu konuda resmi olarak ruhsatta yazan kabul edilecek ve ruhsatta 124 cc ve altında yazan motosiklet modellerini B ehliyet ile kullanmak yasal olacak. Ruhsatta 125 cc ve üstünde yazan motosikletler içinse özel motosiklet ehliyeti alınması gerekecek