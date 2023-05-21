Geçtiğimiz hafta duyurulan ehliyet düzenlemesi ile B sınıfı ehliyete sahip olan herkes 125 CC’ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek. Bu düzenlemenin ardından, birçok kişi 125 CC motosiklet fiyatlarını araştırmaya başladı.

İşte Türkiye’de satılan en ucuz 125 CC motosikletler:

1- Mondial

DriftL: 39 bin 36 TL

125 Vulture i: 40 bin 384 TL

ZNU 125: 29 bin 806 TL

125 Strada: 55 bin 766 TL

125 Lavinia: 32 bin 549 TL

2- Aprilla

RS125: 134 bin 900 TL

SR GT 125: 127 bin 900 TL

RX 125: 119 bin 900 TL

Tuono 125: 134 bin 900 TL

3- Bajaj

Pulsar NS 125: 68 bin 600 TL

4- Kanuni

Kanuni Mati 125: 37 bin 400 TL

Kanuni RESA 125: 41 bin 925 TL

5- Hero

Dash (110): 45 bin 819 TL

Dash 125: 51 bin 537 TL

6- Honda

Spacy Alpha

Dio: 62 bin 900 TL

PCX125: 90 bin 600 TL

Super Cub C125: 117 bin 300 TL

Monkey: 119 bin TL

7- Husqvarna

Svartpilen 125: 151 bin 900 TL

8- KTM

Duke 125: 151 bin 900 TL

125 RC: 164 bin 900 TL

9- Kuba

Brilliant 125: 40 bin TL

Superlight 125: 50 bin TL

10- Kymco

Agility 125: 73 bin 900 TL

Like 125: 87 bin 900 TL

Agility S 125i: 83 bin 900 TL

11- Motolüx

MTX125: 48 bin 300 TL

Macchiato 125: 45 bin 500 TL

Rossi RS 125: 35 bin 950 TL

12- Peugeot

Django 125: 95 bin 900 TL

Pulsion GT: 132 bin TL

Pulsion Allure: 137 bin TL

13- SYM

Fiddle 3 125: 70 bin TL

Fiddle 4 125: 74 bin TL

Jet 14: 85 bin TL

Jet X 125: 97 bin TL

X Pro 2: 59 bin 500 TL

14- Suzuki

GSX-R 125: 130 bin 900 TL

Address 125: 77 bin 900 TL

Avenis 125: 87 bin 900 TL

15- Vespa

Primavera 125: 118 bin 900 TL

16- Yamaha

Delight 125: 80 bin 20 TL

NMax 125: 93 bin 900 TL

MT-125: 148 bin 100 TL

XSR125: 130 bin 800 TL

Yenigün Haber Merkezi