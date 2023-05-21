Geçtiğimiz hafta duyurulan ehliyet düzenlemesi ile B sınıfı ehliyete sahip olan herkes 125 CC’ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek. Bu düzenlemenin ardından, birçok kişi 125 CC motosiklet fiyatlarını araştırmaya başladı.
İşte Türkiye’de satılan en ucuz 125 CC motosikletler:
1- Mondial
- DriftL: 39 bin 36 TL
- 125 Vulture i: 40 bin 384 TL
- ZNU 125: 29 bin 806 TL
- 125 Strada: 55 bin 766 TL
- 125 Lavinia: 32 bin 549 TL
2- Aprilla
- RS125: 134 bin 900 TL
- SR GT 125: 127 bin 900 TL
- RX 125: 119 bin 900 TL
- Tuono 125: 134 bin 900 TL
3- Bajaj
- Pulsar NS 125: 68 bin 600 TL
4- Kanuni
- Kanuni Mati 125: 37 bin 400 TL
- Kanuni RESA 125: 41 bin 925 TL
5- Hero
- Dash (110): 45 bin 819 TL
- Dash 125: 51 bin 537 TL
6- Honda
- Spacy Alpha
- Dio: 62 bin 900 TL
- PCX125: 90 bin 600 TL
- Super Cub C125: 117 bin 300 TL
- Monkey: 119 bin TL
7- Husqvarna
- Svartpilen 125: 151 bin 900 TL
8- KTM
- Duke 125: 151 bin 900 TL
- 125 RC: 164 bin 900 TL
9- Kuba
- Brilliant 125: 40 bin TL
- Superlight 125: 50 bin TL
10- Kymco
- Agility 125: 73 bin 900 TL
- Like 125: 87 bin 900 TL
- Agility S 125i: 83 bin 900 TL
11- Motolüx
- MTX125: 48 bin 300 TL
- Macchiato 125: 45 bin 500 TL
- Rossi RS 125: 35 bin 950 TL
12- Peugeot
- Django 125: 95 bin 900 TL
- Pulsion GT: 132 bin TL
- Pulsion Allure: 137 bin TL
13- SYM
- Fiddle 3 125: 70 bin TL
- Fiddle 4 125: 74 bin TL
- Jet 14: 85 bin TL
- Jet X 125: 97 bin TL
- X Pro 2: 59 bin 500 TL
14- Suzuki
- GSX-R 125: 130 bin 900 TL
- Address 125: 77 bin 900 TL
- Avenis 125: 87 bin 900 TL
15- Vespa
- Primavera 125: 118 bin 900 TL
16- Yamaha
- Delight 125: 80 bin 20 TL
- NMax 125: 93 bin 900 TL
- MT-125: 148 bin 100 TL
- XSR125: 130 bin 800 TL
Yenigün Haber Merkezi