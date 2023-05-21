Geçtiğimiz hafta duyurulan ehliyet düzenlemesi ile B sınıfı ehliyete sahip olan herkes 125 CC’ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek. Bu düzenlemenin ardından, birçok kişi 125 CC motosiklet fiyatlarını araştırmaya başladı.

İşte Türkiye’de satılan en ucuz 125 CC motosikletler:

1- Mondial

  • DriftL: 39 bin 36 TL
  • 125 Vulture i: 40 bin 384 TL
  • ZNU 125: 29 bin 806 TL
  • 125 Strada: 55 bin 766 TL
  • 125 Lavinia: 32 bin 549 TL

2- Aprilla

  • RS125: 134 bin 900 TL
  • SR GT 125: 127 bin 900 TL
  • RX 125: 119 bin 900 TL
  • Tuono 125: 134 bin 900 TL

3- Bajaj

  • Pulsar NS 125: 68 bin 600 TL

4- Kanuni

  • Kanuni Mati 125: 37 bin 400 TL
  • Kanuni RESA 125: 41 bin 925 TL

5- Hero

  • Dash (110): 45 bin 819 TL
  • Dash 125: 51 bin 537 TL

6- Honda

Blue Origin, İkinci İnsanlı Ay Aracını Üretecek Blue Origin, İkinci İnsanlı Ay Aracını Üretecek
  • Spacy Alpha
  • Dio: 62 bin 900 TL
  • PCX125: 90 bin 600 TL
  • Super Cub C125: 117 bin 300 TL
  • Monkey: 119 bin TL

7- Husqvarna

  • Svartpilen 125: 151 bin 900 TL

8- KTM

  • Duke 125: 151 bin 900 TL
  • 125 RC: 164 bin 900 TL

9- Kuba

  • Brilliant 125: 40 bin TL
  • Superlight 125: 50 bin TL

10- Kymco

  • Agility 125: 73 bin 900 TL
  • Like 125: 87 bin 900 TL
  • Agility S 125i: 83 bin 900 TL

11- Motolüx

  • MTX125: 48 bin 300 TL
  • Macchiato 125: 45 bin 500 TL
  • Rossi RS 125: 35 bin 950 TL

12- Peugeot

  • Django 125: 95 bin 900 TL
  • Pulsion GT: 132 bin TL
  • Pulsion Allure: 137 bin TL

13- SYM

  • Fiddle 3 125: 70 bin TL
  • Fiddle 4 125: 74 bin TL
  • Jet 14: 85 bin TL
  • Jet X 125: 97 bin TL
  • X Pro 2: 59 bin 500 TL

14- Suzuki

  • GSX-R 125: 130 bin 900 TL
  • Address 125: 77 bin 900 TL
  • Avenis 125: 87 bin 900 TL

15- Vespa

  • Primavera 125: 118 bin 900 TL

16- Yamaha

  • Delight 125: 80 bin 20 TL
  • NMax 125: 93 bin 900 TL
  • MT-125: 148 bin 100 TL
  • XSR125: 130 bin 800 TL

Yenigün Haber Merkezi