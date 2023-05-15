B sınıfı ehliyetle 125cc'ye kadar motosiklet kullanımı artık mümkün! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruyla, B sınıfı ehliyet (otomobil) sahipleri artık sadece 50cc altı değil, 125cc’ye kadar olan motosiklet modellerini de kullanabilecek. Bu yeni düzenleme, motosiklet kullanmak isteyen ancak sadece B sınıfı ehliyeti olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Daha geniş bir motosiklet yelpazesi artık bu ehliyet sahiplerinin kullanımına açık. Peki, hangi motosiklet modelleri B sınıfı ehliyetle kullanılabilir hale geldi? İşte detaylar…

Arora:

  • Cappucino
  • Cappucino S125
  • GT125
  • MT125
  • Safari 125
  • Freedom 125
  • Dazzle 125
  • Verano 125

Aprilla:

  • RS125
  • SR GT 125
  • SX 125
  • RX 125
  • Tuono 125

Bajaj:

  • NS 125

Benelli:

  • 125S
  • TNT125

Hero:

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  • Dash
  • Dash 125

Honda:

  • Activa S
  • Spacy Alpha
  • Dio
  • CB125F
  • CBR125R
  • PCX125
  • Super Cub C125
  • MSX125
  • Monkey

Husqvarna:

  • Svartpilen 125

Italjet:

  • Dragster 125

KTM:

  • Duke 125
  • 125 RC

Kuba:

  • Brilliant 125
  • Superlight 125

Kymco:

  • Agility 125
  • Like 125
  • Agility S 125i

Mondial:

  • DriftL
  • 125 Vulture i
  • ZNU 125
  • 125 Strada
  • 125 Lavinia

Motolüx:

  • MTX125
  • Macchiato 125
  • Rossi RS 125

Peugeot:

  • Django 125
  • Speedfight 125
  • Pulsion 125
  • Pulsion GT
  • Pulsion Allure

RKS:

  • 125R
  • Newlight 125
  • Newlight 125 Pro

Wildcat:

  • Bitter 125
  • Arome 125
  • Galaxy Gold 125

SYM:

  • Fiddle 3 125
  • Fiddle 4 125
  • Jet 14
  • Jet X 125
  • Jet X TCS
  • X Pro 2

Suzuki:

  • GSX-R 125
  • Address 110

Vespa:

  • Primavera 125

Yamaha:

  • Delight 125
  • NMax 125
  • WR 125 R
  • WR 125 X
  • X-Max 125 ABS
  • YBR125
  • YZF R125
  • MT-125

Bu modeller, sürücülerin kişisel tercihlerine, bütçelerine ve ihtiyaçlarına göre geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor. Her biri farklı özelliklere ve avantajlara sahip, bu yüzden en iyi motosikleti seçmek tamamen sürücünün ihtiyaçlarına ve beklentilerine bağlıdır. Bu liste, B sınıfı ehliyet sahiplerine motosiklet satın alırken nereden başlayacaklarını göstermek için mükemmel bir başlangıç noktası olabilir.