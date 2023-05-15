B sınıfı ehliyetle 125cc'ye kadar motosiklet kullanımı artık mümkün! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruyla, B sınıfı ehliyet (otomobil) sahipleri artık sadece 50cc altı değil, 125cc’ye kadar olan motosiklet modellerini de kullanabilecek. Bu yeni düzenleme, motosiklet kullanmak isteyen ancak sadece B sınıfı ehliyeti olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Daha geniş bir motosiklet yelpazesi artık bu ehliyet sahiplerinin kullanımına açık. Peki, hangi motosiklet modelleri B sınıfı ehliyetle kullanılabilir hale geldi? İşte detaylar…

Arora:

Cappucino

Cappucino S125

GT125

MT125

Safari 125

Freedom 125

Dazzle 125

Verano 125

Aprilla:

RS125

SR GT 125

SX 125

RX 125

Tuono 125

Bajaj:

NS 125

Benelli:

125S

TNT125

Hero:

Dash

Dash 125

Honda:

Activa S

Spacy Alpha

Dio

CB125F

CBR125R

PCX125

Super Cub C125

MSX125

Monkey

Husqvarna:

Svartpilen 125

Italjet:

Dragster 125

KTM:

Duke 125

125 RC

Kuba:

Brilliant 125

Superlight 125

Kymco:

Agility 125

Like 125

Agility S 125i

Mondial:

DriftL

125 Vulture i

ZNU 125

125 Strada

125 Lavinia

Motolüx:

MTX125

Macchiato 125

Rossi RS 125

Peugeot:

Django 125

Speedfight 125

Pulsion 125

Pulsion GT

Pulsion Allure

RKS:

125R

Newlight 125

Newlight 125 Pro

Wildcat:

Bitter 125

Arome 125

Galaxy Gold 125

SYM:

Fiddle 3 125

Fiddle 4 125

Jet 14

Jet X 125

Jet X TCS

X Pro 2

Suzuki:

GSX-R 125

Address 110

Vespa:

Primavera 125

Yamaha:

Delight 125

NMax 125

WR 125 R

WR 125 X

X-Max 125 ABS

YBR125

YZF R125

MT-125

Bu modeller, sürücülerin kişisel tercihlerine, bütçelerine ve ihtiyaçlarına göre geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor. Her biri farklı özelliklere ve avantajlara sahip, bu yüzden en iyi motosikleti seçmek tamamen sürücünün ihtiyaçlarına ve beklentilerine bağlıdır. Bu liste, B sınıfı ehliyet sahiplerine motosiklet satın alırken nereden başlayacaklarını göstermek için mükemmel bir başlangıç noktası olabilir.