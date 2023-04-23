B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Hangi Araçları Kullanır?

Ülkemizde en fazla sahip olunan ehliyet sınıfı B sınıfı ehliyet otomobil veya kamyonet kullanmak isteyen kişilerin aldıkları bir ehliyet türüdür. B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler M, B1 ve F sınıfı araçları kullanabilirler. Bu araçlar otomobil, 4 tekerlekli motosiklet, traktör ve azami yüklü ağırlığı 4250 gram olan birleşik araçlardır.

B Sınıfı Sürücü Belge Alma Yaşı Kaçtır?

B sınıfı sürücü belgesini almak isteyen adaylarda aranan ilk şart yaş sınırıdır. 18 yaş sınırına ulaşmış kişilerin B sınıfı ehliyet sürücü kursuna başvurmaları mümkündür. 18 yaş altında olan kişiler ise hiçbir şekilde B sınıfı ehliyeti için başvuru yapamazlar.

B Sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?

B sınıfı sürücü belgesinin alınabilmesi için gereken şartlar ve belgeler tamamlandıktan sonra sürücü kurslarına başvurulması gerekir. Gerekli teorik derslerin alınması ve sürücü adayların iki aşamada olan yazılı sınav ve direksiyon sınavından başarılı bir şekilde geçilmiş olması gerekmektedir. Yazılı sınavdan geçen sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanabilir.

B sınıfı ehliyeti alabilmek için sürücü kurslarının kendilerinden istedikleri bazı belgeler ve şartlar bulunmaktadır. B sınıfı ehliyetini almak isteyen sürücülerden istenilen şartlar şunlardır:

- 18 yaşını doldurmaları gerekir.

- Adayın en az ilkokul mezunu olması gerekir.

- Sağlık kuruluşları tarafından sağlık belgesi almış olması gerekir.

- 2 adet biyometrik fotoğraf gerekir.

- Nüfus cüzdanı fotokopisi gerekir.

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