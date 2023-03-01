Ödüllü yazar B. Nihan Eren, iyice olgunlaşan, lezzetini derinleştiren ama yeni arayışlardan da vazgeçmeyen bir dille kaleme aldığı; “Nefeshane” kitabı ile insan içinde var olan keşfetme duygusuna bir geçit aralıyor. Satırlarına işlediği yolculuğu nefes kesici bir şekilde anlatan B. Nihan Eren, okuyucuya kendi hayat gayesini bulması için gerekli tüm kapılara uğramasına olanak sağlıyor.

Kahramanların ağızlarından dinlediğimiz sekiz öykülük yolculukta hayatın derinliklerine kurgusal bir pencere açan “Nefeshane”, okuyucuya benliğini görmesini sağlıyor. Dördüncü öykü kitabında günlük yaşamın manzaralarını yeni bir bakış açısıyla sunan yazar, İstanbul’un sokaklarını ve bir apartman dairesinde devam eden hayatları kitabın her sayfasında anlatırken, hikâyeler arasında gezen edebiyatseverlerin insan ömrünün acizliğini de mutluluğunu da hissetmesini sağlıyor.

Hayatın sıradanlığını ve olağanlığını satırlarında ince ince dokuyan B. Nihan Eren, ayrı gerçeklikler arasındaki sınırı geçerek öykülerini edebi bir şölen olarak sunuyor.

NEFESHANE

B. Nihan Eren, nefes almayı bambaşka açılardan ele alıyor Nefeshane’de. Yazarın iyice olgunlaşan, lezzetini derinleştiren ama yeni arayışlardan da vazgeçmeyen bir dille kaleme aldığı sekiz öykü yer alıyor kitapta.

Kahramanların kendi ağızlarından dökülüyor öyküleri; bir mezarın içinden, nemli bodrum katından, hastane odasından, lüks gece kulübünden, Boğaz’ı gören tepeden, sıradan bir apartman dairesinden. Öykülerin hepsi İstanbul’da geçiyor, hepsinde aynı rüzgâr esiyor, aynı çatlak yürüyor, “hep nasıl olduysa” öyle devam ediyor hayat, bir nefese muhtaç insanı acıtarak, bölerek, bütünleyerek.

‘’Kökler ve çatlamamış filizler, larvalar ve yumurtalar, termitler, yattığın toprağın altında canlanmaya, seni kemirdikçe palazlanmaya teşne şu kara kalabalık etrafını sarmış, kımıldanıyor. Ellerine bakıyorlar. Belinden geçiyorlar. Tümseklerine çıkıp, çukurlarına dolacaklar. Gözlerini alacaklar. Etini alacaklar. Bu etle bir yavru yılanı büyüteceksin. Ona nefes olacaksın. Bir hayvana dönüşeceksin. Bir yılan olacaksın. Sonunda, bir hayvan bedeninde yeniden… Nefes alacaksın.’’

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi