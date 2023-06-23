Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor...

İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları;

"5 YILDIR BAŞVURUMUZ TFF'DE BEKLİYOR"

ŞEKİP MOSTUROĞLU: "Yaklaşık iki yıldır, 5 yıldız başvurumuz TFF'de bekliyor. TFF'nin bir komisyon ile rapor hazırlatacağı ve bu raporu komisyona sunup, sonlandıracağı şeklinde. Umarım efsane isimlerin başarıları, bu şekilde tescillenmiş olur."

"FENERBAHÇE İLE İLİŞKİMİ KESTİM"

AZİZ YILDIRIM: "Biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Hayatımın kalan kısmını daha mutlu yaşamak istiyorum.

"FENERBAHÇE'NİN GELDİĞİ DURUM İYİ DEĞİL"

"Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor! Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz. Fenerbahçe daha iyi olsun diye seçtiniz! 5 senedir nerede verilen sözler? Neredesiniz kongre üyeleri. Başkan bağırıyor, 'Aday çıksın, kongre yapacağım' diyor. İçinizden bir tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil."

"YERİNE BİRİNİ KOYAMADILAR MI?"

"Habertürk'e çıkacaktım, Mehmet Akif hastalandı. Yerine birini koyamadılar mı? Bir komplo teorisi ortaya atıldı ama inanmak istemiyorum."

"ALİ BEY'İN ŞAHSI İLE BU İŞ YÜRÜMEZ!"

"Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok! Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez. 20 senede benim yönetimimde çok güçlü insanlar vardı. Maddi, manevi ve bana fikir verme olarak. Benim dışımda da mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Fenerbahçe'de bu insanlar bugün yok. Bu yüzden kongre çağrısı yaptım. Semim değil, güvenoyu iste."

"GÜVENOYU ALMAZSANIZ..."

"Pendik'e yenildik ve kupadan elendiğimiz dönemde kongre çağrısı yapıldı. Kongre kararı aldık ve yaptık! Aday çıkmadı, yine tek başıma kaldım ve devam ettim. 1999'da bunu yaptım. Yönetimi değiştirdik ve güçlü yönetim yaparak devam ettik. 2006'da Denizli'de kaybettik, yeni yönetim yaptık. Ali Bey de o yönetime girdi. Güvenoyu alarak devam ettik. Metris'ten döndükten sonra da yaptık. Bunlardan korkmamak lazım. Ali bey güvenoyu alsa, yıl sonuna kadar herkes konuşmaktan çekinir. Güvenoyu almazsanız, bir başarısızlıkta herkes ayağa kalkacak. Belki de kongre zamanı gelmeden, Fenerbahçe kongre yapacak. Bu görünüyor."

"ALİ BEY'E TAVSİYEM KONGRE YAPMASIDIR"

"Ali Bey'e acilen tavsiyem, güven oyu alacağı kongre yapmasıdır."

"HİÇ KİMSE ÇIKMAZSA, BEN ADAYIM!"

"2024 seçiminde adaylar çıkmalıdır. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz, kalamaz. 50 bin kongre üyesi var. En az 15 bin tanesi başkan adayı olarak ortaya çıkabilir. 'Benden başka aday çıkmaz' diyerek yürümek yanlıştır. Camia tehdit edilemez. Bu camia büyüktür ve o büyüklüğü ummadığınız anda gösterir. Ali Bey ya kongre yap ve güvenoyu al ya da bu konuyu kapat. 'Aday çıksın yaparım' jestlerini bırak. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil. Hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini."

"BU KULÜBE GİREMEZLER!"

"FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den maddi çıkar sağlamış insanlar aday olursa, ben aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez. Burada işleri yok."

"O SÖYLÜYOR, SİZ DE YAZIYORSUNUZ!"

"En üzüldüğüm konu, 612 milyon dolar borç bıraktığımız yönündeki laflar! Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra kim yanlış konuşursa, mahkemeye vereceğim. Namuslu, şerefli, ahlaklı olsunlar! Doğru olanı anlatsınlar. Topuk Yaylası, Fenerium, basketbol salonu... Bunları basın neden yazmıyor? O söylüyor, siz de 612 yazıyorsunuz. Bu kadar mal varlığı var. Stada ne kadar para harcadık? Biz, onu yaptık."

"YALAN SÖYLÜYORLAR!"

"Erol Bilecik, Burhan Karaçam yalan söylüyor. Ali Koç da aynı şeyleri söylüyorsa, yalan söylüyor."

"FENERBAHÇE SAHİBİYMİŞ GİBİ SATIN ALDIK"

"Basketbol salonunun tapusunu aldık. Yanındaki arsanın tapusunu aldık ve Ülker'e verdik. Murat Ülker 'Galatasaray'ın yaptığı sistem gibi, Emlak Konut ile büro ve ofisler yapalım' dedi. Onayı aldık, çalışma başladı. 230 trilyon gözüken arsayı, Fenerbahçe sahibiymiş gibi satın aldık. Ödeme yapmadık. Emlak Konut inşaatları yaparak, payını alacaktı. Ülker arazi bedelini alacaktı. Geriye kalan kar paylaşılacaktı. O da 75'şer milyon euro olarak belirlendi. Bu arsa için 230 milyon borç yazdık. Orası boş duruyor, yönetim bir şey yapmamış. Kendilerine sorun."

"BORÇ 250 MİLYON EURO'DUR"

"Kendi kendilerine rakamı şişiriyorlar. Sonra 612 Milyon Euro borç bıraktığımızı söylüyorlar. Borç 420 Milyon Euro olarak bıraktık. 90 Milyon Euro da bir girdi var. 330 Milyon Euro'ya geldik. 1998'in 15 Şubat'ın başkan oldum. 5.5 Trilyon borç vardı. 60-70 Milyon Euro'dur. Onu da düşerseniz, borç 250 Milyon Euro'dur. 10 milyon Dolar Samandıra Tesisleri'ne harcadık. Dereağzı tesislerini yaptık 15 milyon. Faruk Ilgaz Tesisleri'ni yaptık, 10 milyon da oraya harcadık. Fenerbahçe TV'yi kurduk 20 milyon Dolar da oraya harcadık. Kenan Evren Lisesi'ne 15 milyon Euro para harcadık."

"BEN STADI YAPMASAYDIM NE OLACAKTI?"

"Geldiğim zaman yıllık 14 milyon Dolar geliri vardı Fenerbahçe'nin. Şimdi stattan 40 milyon Dolar gelir elde ediyorlar. E ödesenize bunları o zaman. Ben stadı yapmasaydım ne olacaktı?"

"PARA HARCAMAK BENİM İÇİN ÇOCUK OYUNCAĞI"

"Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum! Herkes beni rahat bıraksın. Ailemle, işimle uğraşayım. Beni zorla çekmeyin. Para harcamak benim için çocuk oyuncağı."

"F.BAHÇE'NİN BORCUNU SIFIRLAYACAĞIM!"

"Adam zengindir para harcayamaz. Adamın parası yoktur çok para harcar. Mal varlıklarını toplasınlar, bu değerler üzerinden satışa çıkarsınlar. Ben hepsini alacağım! Sıfırlayacağım, Fenerbahçe'nin borcunu sıfırlayacağım."

"FENERBAHÇE KOLEJİNİ KAPATMASINLAR"

"Fenerbahçe Koleji'ni kapatmasınlar. Bir yer bulsunlar, kirasını ben ödeyeceğim. Bina yıkılacaksa, hemen yıkalım. Koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. O çocuklar orada okumaya devam etsin. Koleji, üniversiteyi para kazanmak için yapmadık. Fenerbahçe ruhu gelişsin diye yaptık."

"BÖYLE ŞEY OLAMAZ!"

"Bu kulüp; taraftarın, kongre üyesinin ve Fenerbahçe'nindir. Bu şahısların değildir. Birlik ve beraberlik istiyorsunuz, önce bunları ortadan kaldıracaksınız. Ozan Balaban, Selim Kosif'in biletlerini iptal ettiler. Eleştirmişler... Böyle şey olmaz."

"SATMIŞLAR, YEMİŞLER!"

"Fenerium'un değeri 50 Milyon Dolar. Topuk Yaylası'nın değeri 50 Milyon Dolar. 550 dönümden fazla da arsa var. Villaları, evleri de satmışlar, yemişler. Bunları toplam değeri 458 Milyon Dolar. Genel Kurul'dan onay alsın, ben hepsine operasyon yapacağım."

"YÜZDE 30 FAZLA HARCAMA YAPTILAR"

"Buradan kongre üyelerine söylüyorum, onu seçenlere söylüyorum. %20-%30 fazla harcama yapacağız diye yetki istediler, dağıldılar. Bizim tüzüğümüz %10'dan fazlasına müsaade etmiyordu. %30 fazla harcama yaptılar."

"BİR DAHA ASLA KONUŞMAYACAĞIM!"

"Ben 3 milyar TL borç bıraktım, şu anki borç 7.6 Milyar TL. Eee biz sana burada bıraktık! Bir daha konuşmayacağım. Bana ne ya! Ben 20 sene başkanlık yaptım, hesabı, kitabı yaptım!"

"BUNU ONLAR YAPTI!"

"Fenerbahçe borç batağında ve bunu onlar yaptı. Sol bek aldılar, Samet Akaydın'ı aldılar! Başka transfer yaptılarsa, onların ödemesi var."

"BU PARA NEREDE?"

"50 Milyon Dolar Yapı Kredi'den para aldı, bu para nerede? Kendisi kulübe ne kadar verdi? Açıklasın, teşekkür edelim. Motive olur ya."

"F.BAHÇE 'KOÇSPOR' OLDU"

"Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, 'Koçspor.' Başkası başkan olduğunda, bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'nin geleceğini kararttınız. Adidas'tan yılda 6 milyon dolar para alıyorduk. Şimdi ne alıyoruz? Sponsorların bedeli ne? Herkes açık olarak biliyor mu? Ben bilmiyorum. Sponsorlar verdikleri bedelleri, vergiden düşer. Cebinden vermezler. Ben de okul yaparsam, böyle olacak. Konuları ayıralım, birbirine karıştırmayalım. Koç Grubu'ndan Allah razı olsun ama para veriyor olarak bakmayalım. Ben bir de bu taraftan bakıyorum, Fenerbahçe 'Koçspor' oldu. Bazı yöneticilere maaş veriyorlarmış, bunlar çok yanlış. Kendisine de zarar veriyor."

"80 OYUNCU, 10'A YAKIN HOCA, YAZIK!"

"80 oyuncu almış, 10 taneye yakın antrenör gelmiş 5 yılda! Fazla değil mi ya? Yazık!"

"BENİM ÇOCUKLARIM ÜZÜLÜYOR"

"Benim çocuklarım var, üzülüyorlar. Maç seyrediyorlar, Fenerbahçe mağlup. Orada yazıyor 0-2! Hangi maç olduğunu anlıyorsunuz. Soruyor bana, 'Fenerbahçe galip' diyorum. 'Baba 0-2 yazıyor' diyor. 'O televizyon yanlış yazıyor' diyorum. Buralara geldik. Biz de 4 sene şampiyon yapamadık ama mahkemelerle uğraşıyorduk. FETÖ ile mücadele ettik. FETÖ'yü iyi anlamak lazım. Sonunda devleti ele geçirmek için kurulan örgüttür. Bu örgüt ile mücadele ettik."

"GÖNLÜMDEN GEÇEN MURAT ÜLKER"

"Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyetle desteklerim. Murat Ülker dostumdur. Ayda bir yemek yeriz. Kendisi iyi ve büyük bir Fenerbahçeli. Onun başkan olmasını çok isterim. Çok katkıları olur. Murat Bey'e başkanlık çok yakışır. Bu onun verebileceği karar. Bu kararı verirse, bütün gücümle desteklerim. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin ayakta kalması için çok büyük destek verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Ama yaptıkların desteğin bilinmemesini istediler."

"FERİT ŞAHENK DE İYİ BİR FENERBAHÇELİ"

"Ferit Şahenk de iyi bir Fenerbahçeli. Aday olursa, her türlü desteklerim. Benim yönetimimde en az 5-6 tane başkanlığa aday olabilecek isim var. Onlar da aday olursa, desteklerim."

"KONUŞURSAM NE OLABİLECEĞİNİ FARKINDALAR MI?"

"Genel Kurul'a, Divan'a gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Konuşursam, neler olabileceklerinin farkında değiller mi? 20-30 kişi karşısında Uğur Bey ve Ali Bey dağıldı."

"F.BAHÇE'DE YİTİRİLEN DUYGULAR VAR"

"Fenerbahçe'de yitirilen duygular var. Çocuklar mutsuz. Mevcut yönetim yüzünden Fenerbahçelilik ruhunu kaybediyoruz. Sportif başarı olmayabilir. Kazanabilirsin, borç olabilir altından kalkabilirsin ancak mevcut yönetim sayesinde Fenerbahçe ruhunu kaybediyoruz. Bunun asla telafisi yok ve en büyük sorun bu."

"F.BAHÇE'NİN GELECEĞİNİ KUR"

"Geçen söyledim yine tavsiye veriyorum: Arda'yı tut, yanına Kuytlar, Ortegalar, Tuncaylar, Hooijdonklar gibi yıldızlar al. Fenerbahçe'nin geleceğini kur."

"BENİM YANIMDAKİ KİMSE F.BAHÇE'YE HAİNLİK YAPAMAZ!"

"Ben Fenerbahçe'yle sevinen, Fenerbahçe'yle üzülen bir insanım. Benim yanımdaki kimse Fenerbahçe'ye hainlik yapamaz."

"YENİ FORMAT LAZIM"

"Türkiye Kupası'nda yeni bir format olması lazım."

"AZİZ YILDIRIM'IN ADI TEMİNATTIR"

"Basketbolu bize vermesini istedik. Üç sene geçti, 75 milyon dolar harcayacaktık ve basketten de maddi anlamda kurtulacaklardı. Teminat mektubu verecek miyiz diye sormuşlar! Kafayı mı yediniz? Aziz Yıldırım'ın adı teminattır. Şimdi inşallah koleji ve üniversiteyi getirsinler, biz alalım. Genç çocuklar yetiştirelim."