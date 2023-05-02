Azınlık okulları tarihin tozlu sayfalarında yerini alıyor. Bugün artık tarihe karışan Ermeni okullarından M. Kapamacyan Ermeni İlkokulu tarihin derinliklerinden sıoyal medya sayfalarına taşındı. Kaynaklarda bile rastlanmayan bu belgeler sosoyal medyada yaşatılıyor. Bunlardan biri de doğal olarak Kapamacyan Ermeni İlkokulu .

Kaynaklara göre; "Ayios Stefanos'ta 1878'de öğretime açılan M.Kapamacıyan Ermeni İlkokulu, 1914 yılında bir süre öğretime ara vermiş, 1917'de yeniden açılmış ve varlığını 1942 yılına kadar sürdürmüş. .1920-1942 yılları arasında 67 erkek ve kız öğrencinin okuduğu bu okulda şu dersler okutuluyordu; 1-Ermenice, Hesap, 2-Fransızca, 3-Tabiat Bilgisi, 4-Coğrafya, 5-Ermeni Tarihi, 6-Dinbilim, 7-Türkçe.

Bu okul ile ilgili elde bulunan bulunan üç belgeden 2 Haziran 1924 tarihli olanı, okul hakkında Mühendis-Mimar Ardaş Hamamcıyan tarafından hazırlanmış olan bir rapor..9 Haziran 1924 tarihini taşıyan ikinci belge,Kapamacıyan İlkokulunun kuruluş ruhsatnamesinin verilmesi için kilise mütevelliler heyeti tarafından İstanbul Vilayeti'ne sunulmuş olan bir başvuru yazısı.

.Üçüncü belge ise, okulun öğretime açılmasına engel oluşturabilecek herhangi bir engel olmadığına dair Bakırköy Belediye Dairesi'nin bir raporu.

Aynı yıllarda idadi (lise) derecesinde 1913 yılında öğretime açılan Bülbülyan Okulu adında bir Ermeni okulu daha vardı. Ohanne N.Bülbülyan tarafından kurulan ve Ermeni ve diğer milletlerden yetenekli ve uzman öğretmenlerin görev li bulunduğu bu geceli gündüzlü ve karma okulda dillere ve ticaret dalına büyük önem veriliyordu".

Kapamacıyan Okulu kapandıktan sonra bin a Yeşilköy Jimnastik Klüp binası olarak hizmet verdi

Jimnastik kulübünün rengi Lacivert Beyazdı. Kurucu üyeler Hraç Emirziyan, Yeranos Balyan ve Vartan Mangasaryan olarak kayıtlarda yer alıyor. Halterde 67 kilo Türkiye Şampiyonu olan Boğos Kamburyan bu kulübün sporcusuydu. Kamburyan daha sonra İstanbul Halter Ajanlığı görevinde de bulundu. Kulüp kapandıktan sonra bina bir süre kebapçı olarak ta hizmet verdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ