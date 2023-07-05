Azeri şarkıcı Günel, yıllar önce Reza Zarrab ile evlilik hazırlığı yaparken onun Ebru Gündeş ile ilişkisi olduğunu öğrenince zor günler geçirdi. Son zamanlarda ise Azerbaycan'da vereceği bir konserinin Ebru Gündeş tarafından engellendiğini düşünerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "25 yıllık sanat hayatımda kimseyi kıskanmadım, rızkını kesmedim. Neyin havasındasın? Olan olmuş, geçen geçmiş. Kötü kalplisin, korktun" ifadelerini kullandı.

"Ama sen kötü kalplisin"

Günel, Reza Zarrab'ın yıllar önceki ihaneti sebebiyle Ebru Gündeş'in tarafını tuttuğunu ve işlerini engellediğini iddia ederek Instagram hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Bilir misiniz? Tabii ki hepimiz biliriz... Rızkı veren Allah'tır ve tabii ki engelleyenlerin bu dünyada büyük bir cezası vardır. Cehennemi veya bilinmeyen bir cenneti yaşamadan bu dünyadan gitmezsiniz! Ben 25 yıllık sanat hayatımda hiç kimseye kıskançlık etmedim, rızkını kesmedim, hatta düşmanlık bile etmedim... Sorarım, sen hayatımdaki her şeyi bile bile saklayan, gazetecilere para yediren, hala hangi davanın peşindesin? Ne istiyorsun? Olan olmuş, geçmişte kalmış. Ama sen kötü kalplisin! Kötüsün!"

"Korkma biz misafirperver halkız"

"Tecrübeli yılların şarkıcısı ne oldu? Davet edildin? Korktun mu? Korkma biz misafirperver halkız. Gelen misafire kötülük etmeyiz… Azerbaycan halkı olarak bilirsin… Geçmiş adı üstünde geçmiş? Ben rahatsız olmadım senden ? Senin ekibin 25-30 fark etmez benim ekibim 15 kişi... Benimle beraber ekmek parası kazanıyor hiç mi vicdanı sızlamaz insanın tabi insan olanın? Davet edilir, sanatçı gelir herkes işinde gücünde. Engel olmak büyük günah."

"Bu kaçıncı kötülüğün?"

"Bu kaçıncı kötülüğün? Günahlarının cezasını Allaha havale ettim. Kim bana ne yanlışı varsa Allah'ımdan bulsun. Amin... Bu sahne 3 Temmuz sahnemiz... Aslı da olacak olan 4 Temmuz'du! Rahatsızlık duymuş aynı sahnede olmak istememişmiş… Ama birinci belli ikinci kim? Devam..."