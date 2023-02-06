İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri yola çıktı

Kahramanmaraş’taki deprem İç Anadolu’da da hissedildi

MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçakları göreve hazır

Kahramanmaraş’taki deprem birçok ülkeyi de etkiledi

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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in hükümete verdiği talimat gereği, çadır ve tıbbi malzemelerden oluşan yardım uçağı kısa sürede Türkiye'ye hareket edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye yardım edilmesi talimatı verdiği belirtildi.Açıklamada, talimat gereği ilk olarak 370 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği bildirildi.

MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçakları göreve hazır

MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçakları göreve hazır