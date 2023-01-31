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Saldırı sonrasında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyeti askıya alınmış, tüm personel ile aileleri Bakü'ye dönmüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarına güvenlik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunulan açıklamada, vatandaşların ihtiyaç halinde Tebriz Başkonsolosluğu ile irtibata geçebileceği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen terör saldırısı hatırlatılarak Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İran'ı ziyaret etmemeleri, ziyaret edenlerin ise çok dikkatli olması tavsiye edildi.