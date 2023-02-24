Bir insanın istediği bir şey olmadığında, veya kendi menfaatleri ile bağdaşmadığında gösterdiği tavır ve o tepkilere iyi bakın, iyi gözlemleyin asıl olduğu kişi ve gerçek karakterini o an görürsünüz.

Çok iyi diye düşündüğüm insanların içinden bir canavar çıktığını gördüm. Adil olun deyip, ancak kendisine fazlasını isteyenleri fark ettim, o yüzden insanların sınırlarını zorlamaktan çekinmeyin.

Her idare ettiğiniz kişi ve durumlar sizi asıl doğrulardan alıkoyar. Tabi böyle düşünürken aklıma dillere bir pelesenk olmuş bir cümle geldi, aman ağzımızın tadı bozulmasın. Bırakın arada ağzımızın tadı bozulsun. O tatsızlık bozulsun böylelikle ruhumuza, yaşantımıza iyi gelmeyen her ne varsa uzaklaşma fırsatımız olur. Gerçeği fark edip ötelediğim çok insan var hepsini de canı gönülden ziyafetle görmek isterim.

Lakin benim masamda değil hayat eledikçe güzelleşiyor.

Ben değer verdiklerim ailem yıllara dayanan dostluklarım dışında azaldıkça hafiflediğimi hissediyorum kilodan, eşyadan, boş muhabbetten ve de en önemlisi hayatımda gereksiz olan her ne varsa, eledikçe kendi hayatımın değerinin daha da farkına varıyorum.

Bol tebessümlü dolu dolu yaşanacak bir hafta sonu dilerim.