Avokado

Avokadolar çok lezzetli ve düşük şekerlidir ve buna rağmen tatlı ihtiyacınızı karşılayabilir. Çilek

Çilekler şeker oranı düşük meyve olarak harika bir seçenektir. Bir fincan çilek sadece 7 gram şeker içerir ve gereken günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılar. Greyfurt

Şeker alımınızı en aza indirmenin en iyi yolu, porsiyon boyutlarınıza dikkat etmektir. Greyfurt şekerli atıştırmalıklara alternatif olarak harika bir seçenektir, ancak ihtiyaçlarınıza bağlı olarak hepsini yemek istemeyebilirsiniz. Bir greyfurtun yarısı 8 gram şeker içerir. Elma

Şeker hastalığınız veya meyvenin kan şekerinizi nasıl etkilediği konusunda endişeleriniz varsa, onu tüketme şeklinizi düşünün. Bütün bir elma, elma suyundan daha düşük bir glisemik indekse sahiptir. Yani, elma yemek yerine suyunu tercih ederseniz kan şekeriniz daha fazla yükselme potansiyeline sahip olur. Portakal

Elmalarda olduğu gibi, portakal suyu içmektense portakalı yemeniz daha iyidir. Orta boy bir portakal 12 gram şeker içerir ve önerilen günlük C vitamini miktarından daha fazlasına sahiptir. Limon

C vitamini açısından zengin limonlar oldukça ekşi meyvelerdir. Çok fazla şeker içermezler.

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