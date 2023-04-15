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İsmail Saymaz Hangi Kanala Geçti? Halk TV'den Neden Ayrıldı?

A 101'de bu hafta neler var? A 101 aktüel katalogdaki indirimli ürünler - 13 Nisan Perşembe 2023

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Yardım talebinin gelmesi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-15", Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarını aldı.