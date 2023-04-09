Aytun Çıray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Konumuz bu değil... Ama... İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı: 1. Aytun Çıray %65,7

2. H. Kırkpınar %15,6

3. Müjde Harputlu %8,6

4. Yavuz Adar %6,2

Asıl konumuz farklı ama... Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sayın Akşener, bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsanız... Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz."

YENİGÜN HABER MERKEZİ