Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Seçimlere 2 aydan kısa bir süre kala partiler çalışmalarını hızlandırdı. İttifaklar ve adaylar destek almak için sahaya inerken bir yandan da milletvekili aday adayı olmak isteyenler tercih ettikleri partilere başvurularını yapmayı sürdürüyor.

Ayten Semerci, 3 çocuk annesi 1983 Hatay İskenderun doğumlu.Tüm coğrafya ya hakim olup halk ile iç içe mütevazi bir yaşam sürmekte. Türk Milleti nin Gerçek Vekili! olabilmek için Hatay'ın bağrından kopan bir iş kadını. Başka partide kadın kolları seçim işleri Bşk Yardımcılığı yapmış olan Ayten Semerci, Aynı zamanda Gaziantep,Dünya Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Derneği İl Başkanı. Bu illetten gençleri kurtarmak, BAĞIMSIZ BİR YAŞAM ALANI sunmak için derneğin 68 şubesinin desteğini arkasına alarak Memleketi Hatay'dan aday olduğunu ifade etti.

Hatay deprem bölgesinde birlikte mücadele ettikleri Tuğba Özay ise Aday sıralamasında 1. sıralarda yer alan yol arkadaşı Ayten Semerci’ye sonuna kadar destek vereceğini belirtti.