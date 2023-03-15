Ayşe Şule Bilgiç, 4 Haziran 1978 tarihinde Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu. 1995’te İstanbul Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden mezun olan Ayşe Şule Bilgiç, 2000 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni ikincilik derecesiyle bitirdi. Reklama ilgisi üniversite yıllarında başlayan Bilgiç, 3. sınıfta Reklamcılar Derneği’nin açtığı “Yaratıcı Beyinler” sınavını kazandı. Boğaziçi Üniversitesi’nde aldığı sektörel eğitimin ardından, Pen Ajans D’Arcy’de Junior Reklam Yazarı olarak çalışmaya başladı.

Bir süre sonra reklam sektöründen ayrılan Bilgiç, motosiklete ilgisi nedeniyle, 2003 yılında “Rüzgarın Kızı” takma adıyla Hürriyet’in “Otoyaşam” ekinde “Motoyaşam” sayfasını hazırlamaya başladı. Aynı dönemde kendi şirketini kurdu ve “2Teker” adlı, Türkiye’nin %100 Türk içerikli ilk motosiklet dergisini çıkardı.

2004 yılında televizyon ve sinema dünyasına adım atarak kendi yapım ve prodüksiyon şirketini kuran Ayşe Şule Bilgiç, aynı dönemde CNN Türk‘te “Rüzgarın Kızı” isimli motosikletli gezi programını hazırladı ve sundu. Kamera arkasında yönetmen yardımcılığına kadar uzanan kariyerini, 2003 yılında kamera önüne taşıdı. “Gönülçelen”, “Hacı”, “Kurşun Yarası”, “Bir İstanbul Masalı” gibi dizilerde gösterdiği başarılı oyunculukla adından söz ettirdi.