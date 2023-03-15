Akın, 24 Ocak 1992 tarihinde Belçika, Brüksel’de dünyaya geldi. Tam adı Ayşe Özdemir’dir. Aslen Afyonkarahisarlıdır. 2010 yılında Belçika’da bir güzellik yarışmasına katılmış ve Brüksel Güzeli olmuştur. 4 dil bilen Ayşe Akın, Yurt dışında adını söylemekte zorlandıkları için adını “Ayshe” olarak kullanmaktadır.

Henüz 4 yaşındayken annesinin ndisini ajansa kaydetmesiyle daha o yaşlarda fotomodellik yapmaya başladı. Belçika’da 12 yaşında iken bir kulüpte altı ay futbol oynamış. Türkiye’ye gelmeden önce İşletme-ekonomi okuyordu ama Türkiye’den oyunculuk teklifi alınca her şeyi bıraktı ve geldi. Craft Atölyesi’nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin seçmelerine girdi, altı ay sonra İtalyan bir prenses karakteri için çağrıldı. 2013 yılında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin 4. Sezonunda dizisinin 87.bölümünde Cenevizli Gabriela karakterini canlandırdı. Dizi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşananları anlatıyor. Dizinin başrollerinde Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Selma Ergeç, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Pelin Karahan ve Okan Yalabık gibi başarılı oyuncular rol aldı.

Bir arkadaşı ile bir ses yarışmasına izleyici olarak gittiğinde oturduğu yerden şarkıyı söylediğinde de DMC’nin patronu Samsun Demir’in ilgisini çekerek proje teklifi aldı.

Ajda Pekkan’dan dinlediğimiz ‘Kim Ne Derse Desin’ isimli şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Ve Ayşe Akın, “Kim Ne Derse Desin” şarkısında Cem Belevi ile düet yaptı. DMC müzikten çıkan İlk single’ı olmasına rağmen klip üç ayda yaklaşık 15 milyon kez tıklandı. Şarkıyı Fransızca versiyonuyla da seslendiren Akın, artık sektörde Ayshe adıyla anılacak.

18 yaşındayken kendisi gibi Belçikalı-Türk Futbolcu Önder Turacı ile kısa bir evlilik yaptı. 30 Mart 2011 tarihinde Kayseri’de yıldırım nikâhıyla evlendi. Düğünü ise 11 Haziran 2011 tarihinde Belçika’da olacaktı. Ama düğünü iki hafta öncesinden iptal ettiler. Ardından da 2012 yılında boşandılar.