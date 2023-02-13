AFAD koordinasyonunda kişi ve kuruluşların yapacakları ayni yardımları hedef depolara yönlendirme hizmetini, merkezi Aydın'da bulunan "ALO 144" hattı sağlıyor. Yardım yapmak isteyenlerin telefonlarını yanıtlayan çağrı merkezinin 85 çalışanı, deprem nedeniyle yoğun mesai harcıyor.

Çağrı merkezi yöneticilerinden Volkan Herekçi, gazetecilere, Bakanlığa bağlı sosyal yardım hattının deprem nedeniyle ayni yardımların koordinasyonuna tahsis edildiğini belirtti.

Deprem bölgesine gıda, giyecek, ısıtıcı ve benzeri yardımlarını göndermek isteyenlerin kendilerine müracaat ettiğini aktaran Herekçi, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinden gelen tüm yardımların koordinasyonu ve sevkinden sorumluyuz. Tır ve kamyon bazında yapılacak yardımların hedef depo sevkiyatlarını gerçekleştiriyoruz. Bireysel olarak yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızı en yakın kuruma yönlendirilmesini gerçekleştiriyoruz. Ayın 6'sından itibaren 250 bin civarında çağrı karşıladık. Karşılaşmış olduğumuz çağrıların tamamında bağış, barınma ve bununla ilgili yönlendirme işlemlerini gerçekleştirdik."

Hattın gereksiz şeklide meşgul edenlerin de olduğunu aktaran Herekçi, "Vatandaşlarımızdan ricamız afet acil yardım hattı olmamız sebebiyle asılsız ihbarla tarafımıza ulaşmamaları, sahada hizmet bekleyen vatandaşlarımıza bu noktada olanak sağlamalarıdır." dedi.

Numaraya ulaşımın yüzde 99'un üzerinde olduğunu aktaran Herekçi, ulaşım sağlayamayan vatandaşların da sistem üzerinden bilgilerini alarak ulaştıklarını da söyledi.

Çağrıların çok fazla olduğuna dikkati çeken Herekçi, "Vatandaşlarımızın yoğun bir trafik akışı söz konusu. Bu noktada yardım ve organizasyon gerçekleştirdikten sonra ilk hedefimiz bölgedeki trafiğin düzenli bir akışa kavuşturulması. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda bir organizasyon şeması izliyoruz. Yola çıkacak vatandaşlarımızın yola çıkmadan önce muhakkak bize ulaşarak hedef depo adres bilgilerini bizden teyit etmeleri daha sonra bizden gelecek bilgilere göre sevkiyatlarını gerçekleştirmeleri daha yerinden olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çağrı merkezi çalışanlarından Pınar Yöneka ve Zübeyde Aktaş ise yoğun çalışmalarına rağmen adeta yorgunluk hissini unuttuklarını söyledi. (AA)