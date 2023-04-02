Sağlık hizmetlerini yurttaşın ayağına getirecek. Ülke savunmasına katkı yapacak her firmaya devletin kapılarını ardına kadar açacak. Yıkılmaz binaları en düşük maliyetle yapıp şehirleri yeniden imar edecek.”

DEVA Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin, partisinin vaatlerini anlattı. Altyapı projelerini ucuza mâl edeceklerini vurgulayan Karlıtekin şöyle konuştu:

‘Milletin parası emanettir’

“Milletin parası emanettir. Bu emanete gözü gibi bakmak ve hizmete döndürmek yönetimlerin şerefidir. Mevcut yönetim maalesef bu hassasiyeti kaybetti; yoksulluk, yolsuzluk ve yasakların kaynağı haline geldi.”

‘DEVA, aynı parayla üç misli karayolu inşa edecek’

“Evet, köprü yaptırdılar. DEVA Lideri ve kadroları aynı paraya benzer boyuttaki köprüden en az iki tane yükseltecek. Demiryolu, karayolu yaptırdılar. DEVA Lideri ve kadroları aynı para ile en az iki, üç misli demiryolu ve karayolu inşa edecek.”

‘DEVA, sağlık hizmetlerini yurttaşın ayağına getirecek’

“Şehirlerin dışına şehir hastaneleri yaptılar. DEVA Lideri ve kadroları aynı paraya sağlık hizmetlerini daha kalitelisini, daha erişilebilir şekilde yurttaşın ayağına getirecek. Sağlık sistemimiz ülke bütçemizin kara deliği olmayacak.”

‘DEVA, ülke savunmasına katkı yapacak her firmaya devletin kapılarını ardına kadar açacak’

Ülke savunmasına katkı yapacak yeteneği olan herkese, her firmaya, devletin kapılarını ardına kadar açacaklarını söyleyen Karlıtekin, “Ülke yararına önemli kazanımlara imza atan İHA’lar uçurdular. DEVA Lideri ve kadroları; ülke savunmasına katkı yapacak yeteneği olan herkese, her firmaya devletin kapılarını ardına kadar açacak. Daha etkili ve çeşitli İHA’ları, SİHA’ları Türk mühendislerine ve girişimcilerine yaptırtıp Türk ordusuna, emniyetine ve sivil ihtiyaçlara tahsis edecek. Hem de devlet kasasını boşaltmadan” dedi.

‘DEVA, şehirleri yeniden imar edecek’

“DEVA Lideri ve kadroları; yer bilimciler kılavuzluğunda, sağlam zeminlere, şehir plancıların yönlendirmesiyle, en uygun yerleşim şekline göre ileri mühendisliği devreye alarak yıkılmaz binaları en düşük maliyetle yapıp huzurlu, kimlikli ve alt yapısı tam şehirleri yeniden imar edecek.”

‘Her kuruş hassasiyetle harcanacak’

“Artık size ait her kuruş büyük bir hassasiyetle harcanacak. Bütün hizmetler ve büyük eserler fahiş fiyatlarla değil ne gereğinden önce ne gereğinden fazla olarak, tam zamanında, tam yerinde, tam kararınca yapılacak. Hizmetler ve yatırımlar yolsuzlukların örtüsü olmayacak, olamayacak.”

‘Güçlü bir kadroyuz’

“DEVA Lideri ve kadroları eğitimi, kültürü, tarih bilinci, milletimizin değerlerine aidiyeti ve dinine saygısıyla asırları aşan bir geleneği temsil ediyor. Günümüz dünyasını doğru okuyan plan ve programlarıyla Türkiye’yi bölünmez bir bütün olarak mutlu, saygın ve zengin geleceğe taşıyacak güçlü bir kadroyuz.”

‘Yenilenme kaçınılmaz hale geldi’

“Dönem dönem Türkiye’yi taşıyan siyasal yapılar yoruldu, yıprandı ve yozlaştı. 2018 yılında OHAL şartlarında dayatılan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ise ülkeyi bunalımdan bunalıma savuran bir musibet halini aldı. Bu bozulma tahammül sınırlarını aştı ve yenilenme kaçınılmaz hale geldi. DEVA Lideri ve kadroları tam da bu yenilenmenin filizi olup ülkemizi fetret devrine düşürmeden yeni ufuklara taşıma arzusu ve iradesinin vücut bulmuş halidir.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ