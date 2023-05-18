Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu üyesi olan Aylin Cesur biyografisi

Aylin Cesur kimdir? Isparta İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur nereli? Aylin Cesur kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu üyesi olan Aylin Cesur biyografisi

Aylin Cesur, 1970'de Eskişehir'de doğdu. Baba adı Aydın, anne adı Aysel'dir. İlk-Orta öğrenimini Eskişehir'de birincilikle bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek, tıp doktoru olan Aylin Cesur, Sevgi Hastanesi'nde Acil-Yoğun Bakım sorumlu doktoru olarak çalıştı. Yozgat-Gedikhasanlı Sağlık Ocağında mecburi hizmetini yapan Aylin Cesur, 1996'da Cumhurbaşkanlığı Özel Doktor Ekibi'ne seçildi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilimdalı'nda Diyabet konulu doktorasını tamamladı.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in manevi kızı olan Aylin Cesur, 2000 yılında 9. Cumhurbaşkanı Özel Doktoru olarak görevlendirildi. Aynı anda 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Başdanışmanlığını da yürüten Aylin Cesur, 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç ve ilk kadın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu.

Aylin Cesur Süleyman Demirel'in vefatına kadar; Cumhurbaşkanı Demirel ile Filistin-İsrail Barış Komisyonu, Balkan Siyasi Kulübü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, NATO, Avrupa Birliği, Türk Kurultayları, İslam Konferansı gibi sayısız yurt dışı ve içi etkinlik ve seyahatlerinde kendisine eşlik etti. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tıbbi kongre bildirisi, makaleleri yayınlandı.

Aylin Cesur, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hayatını kaybetmesinden sonra, Türk Milleti tarafından kendisine Demirel'in Manevi Kızı ünvanı verildi. Cumhurbaşkanlığı ve Demirel Vakfı'nın ortak kararıyla kendisine verilen; Cumhurbaşkanı Demirel'e ait Güniz Sokak'taki konutun müze yapılması, arşivinin hazırlanması görevine, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak bugüne kadar devam etti. Aylin Cesur, 27. Dönem Isparta Milletvekili seçildi. Prof. Dr. Mustafa Cesur ile evlidir.

24 HAZİRAN ISPARTA CUMHURBAŞKANI VE 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 158.994 oyla yüzde 58.75

Muharrem İnce: 65.928 oyla yüzde 24.36

Meral Akşener: 40.013 oyla yüzde 14.78

Temel Karamollaoğlu: 2.961 oyla yüzde 1.09

Selahattin Demirtaş: 2.048 oyla yüzde 0.76

Doğu Perinçek: 693 oyla yüzde 0.26

Isparta 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: 165.330 oyla yüzde 60.93

Millet İttifakı: 99.942 oyla yüzde 36.84

AK Parti: 129.334 oyla yüzde 47.66

İYİ Parti: 51.111 oyla yüzde 18.84

CHP: 44.691 oyla yüzde 16.47

MHP: 35.996 oyla yüzde 13.27

HDP: 4.473 oyla yüzde 1.65

SP: 4.140 oyla yüzde 1.53

AK Parti Isparta Milletvekili Listesi:

Süreyya Sadi Bilgiç

Recep Özel

Mehmet Uğur Gökgöz

İYİ Parti Isparta Milletvekili Listesi:

Aylin Cesur Yüksek