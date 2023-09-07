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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME), son toplantısında toplu taşıma ücretlerine zam yapma kararı aldı. Bu zam kararı, İstanbul'da toplu taşımayı kullanan birçok insanın aylık bütçesini etkileyeceği için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yeni ücretler, İstanbul'da günlük yaşamını sürdüren birçok kişinin günlük yolculuklarını nasıl etkileyeceği konusu.Aylık akbil ne kadar 2023: Öğrenci-tam aylık akbil abonman ücretleri 2023 kaç TL?

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 51,52 ZAM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.

Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL ABONMAN TARİFESİ NE KADAR OLDU?

Kabul edilen zam teklifi kapsamında,

Tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldiği belirtildi.

İSTANBUL GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

İETT Ücret Tarifeleri

Tam akbil 15 TL

Öğrenci akbil 7,32 TL

Öğretmen akbil 10,74 TL

Aylık tam akbil dolum 1177 TL

Aylık öğrenci akbil dolum 212 TL