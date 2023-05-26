Red Bull sporcusu Ayhancan Güven’in de katılacağı Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) yeni sezonunda ilk yarış, 27 Mayıs’ta yapılacak. Sezon boyunca Red Bull TV’de yayınlanacak DTM Serisi’nde ilk hafta sonu Almanya Oschersleben Arena’da koşulacak. Ayhancan Güven, bu seride yarışan ilk Türk pilot olacak.

Motor sporları dünyasındaki en prestijli ve en çok takip edilen serilerden biri olan Almanya Binek Otomobil Şampiyonası (DTM) heyecanı başlıyor. Red Bull TV’den yayınlanacak olan GT3 sınıfı otomobillerin yarıştığı, Almanya merkezli Deutsche Tourenwagen Masters, kısa adıyla DTM’de Red Bull sporcusu Ayhancan Güven de bu sene ter dökecek. Almanya Oschersleben Arena'da sezonun ilk yarışı 27 Mayıs Cumartesi, sezonun ikinci yarışı ise 28 Mayıs Pazar günü 14.30’da başlayacak.

DTM’de bir Türk

DTM, otomobil yarışı alanında Formula 1’de yarışmak için geçiş aşaması olarak değerlendiriliyor ve Formula 1'den ayrılan pilotlar için de prestijli bir yarış alanı olarak görülüyor.

Geçtiğimiz yıl Nick Cassidy’nin yokluğunda AlphaTauri AF Corse takımında yarışarak yeteneğini ortaya koyan milli yarış pilotu ve Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, aynı zamanda DTM’de düzenli olarak yarışan ilk Türk sporcu olacak. Daha önce Porsche Carrera Cup ve Porsche Supercup’ta yarışan genç sporcu, Porsche Fabrika takımı pilotu olarak, KÜS Team Racing adına Porsche GT3R ile yarışacak.

Yarışları, Mehmet Ali Selışık ve İzge Can Günal anlatacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ