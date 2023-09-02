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Türkiye'de ekonomik belirsizliklerin ve artan enflasyonun etkisiyle tüp fiyatlarına yeni zamların kapıda olduğu konuşuluyor. Yılın ikinci yarısında alınan ekonomik kararların tüp fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak edilirken, döviz kurlarındaki dalgalanmaların da bu konuya etkisi büyük. Peki, Eylül ayında tüp fiyatları ne durumda? İşte tüm detaylar...

Tüp Fiyatlarına Eylül Ayında Yeni Güncelleme Mi Geliyor?

Türkiye'de artan enflasyon ve yükselen hayat pahalılığı, tüp fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Her ay değişen tüp fiyatları, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşları daha da zor durumda bırakıyor.





Tüp fiyatları, temel bir ihtiyaç olmaları sebebiyle sürekli olarak zamlanıyor. Geçim sıkıntısı çeken birçok insan, fiyatların artmadan tüplerini yenileme telaşı içinde. 2023 yılında ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların da etkisiyle tüp fiyatlarında Eylül ayı için yeni bir zam beklentisi oluştu.

Aygaaz Tüpgaz Fiyatları

Aygaaz 2 kg mini ev tüpü: 102 TL

Aygaaz 12 kg tombul ev tüpü: 520 TL

Aygaaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 520 TL

İpragaz Tüpgaz Fiyatları

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 99 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 500 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1007 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.876 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 2029 TL





Bizim Gaz Tüpgaz Fiyatları

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 99 TL

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 500 TL

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1007 TL

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.876 TL

Bizim Gaz 45 kg propan tüp: 2029 TL

Tüp fiyatlarındaki bu güncellemeler, evlerimizde ve iş yerlerimizde kullanılan tüplerin maliyetini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, Eylül ayındaki tüp fiyatlarını dikkatle takip etmek ve aile bütçelerini bu değişikliklere göre ayarlamak önemli olabilir.