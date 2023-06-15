Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Yaz aylarında şehir şehir gezecek olan oyun 19 ve 20 Haziran’da iki gün üst üste farklı mekanlarda olacak.

‘Aydınlıkevler’ ilk olarak 19 Haziran Pazartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde ardından 20 Haziran Salı günü Maximum Uniq Açıkhava’da seyirciyle buluşacak.

Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topladığı ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa

Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli ve sevilen oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Kiraz Tosun’un yanı sıra, usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

OYUN TAKVİMİ

TARİH: 19 Haziran Pazartesi

SAAT: 21.00

YER: Bostancı Gösteri Merkezi

TARİH: 20 Haziran Salı

SAAT: 21.00

YER: Maximum Uniq Açıkhava



AYDINLIKEVLER KÜNYE

Yazan: Yılmaz Erdoğan

Yöneten: Serdar Biliş

Oyuncular:

Demet Akbağ

Salih Bademci

Burak Dakak

Sinem Ünsal

Nebi Tolga Yılmaz

Sevda Baş

Caner Alkaya

Barkın Sarp

Ömer Güneş

Kiraz Tosun

Yapımcı: BKM

Proje Yapımcısı: Nisan Ceren Özerten

Sahne ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer

Kostüm Tasarımı: Ayşegül Alev

Müzik: Tuluğ Tırpan

Çizer: Vardal Caniş

Hareket Düzeni: Büşra Firidin

Multimedya: İllusionist

Müzisyen: Mustafa Olgan

Uygulayıcı Yapımcı: Naz Güven

Yapım Koordinatörü: Deniz Saip

Prodüksiyon Amiri: Emrah Altıntoprak

Fotoğraf: Burcu Karademir

Medya İletişim: PPR Medya

Reji Asistanları: Serin Öztoprak, Ozan Bingöl

Kostüm Asistanı: Deniz Yılmaz

Oyun Asistanları: Şükrü Buğra Akkemik, Ekinsu Köse, Ali Emre Bakar, Emir Furkan Çavdar, Defne Başoğlu