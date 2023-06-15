Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ seyirciyle buluşmaya devam ediyor.
Yaz aylarında şehir şehir gezecek olan oyun 19 ve 20 Haziran’da iki gün üst üste farklı mekanlarda olacak.
‘Aydınlıkevler’ ilk olarak 19 Haziran Pazartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde ardından 20 Haziran Salı günü Maximum Uniq Açıkhava’da seyirciyle buluşacak.
Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topladığı ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor.
Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa
Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli ve sevilen oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Kiraz Tosun’un yanı sıra, usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.
OYUN TAKVİMİ
TARİH: 19 Haziran Pazartesi
SAAT: 21.00
YER: Bostancı Gösteri Merkezi
TARİH: 20 Haziran Salı
SAAT: 21.00
YER: Maximum Uniq Açıkhava
AYDINLIKEVLER KÜNYE
Yazan: Yılmaz Erdoğan
Yöneten: Serdar Biliş
Oyuncular:
Demet Akbağ
Salih Bademci
Burak Dakak
Sinem Ünsal
Nebi Tolga Yılmaz
Sevda Baş
Caner Alkaya
Barkın Sarp
Ömer Güneş
Kiraz Tosun
Yapımcı: BKM
Proje Yapımcısı: Nisan Ceren Özerten
Sahne ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer
Kostüm Tasarımı: Ayşegül Alev
Müzik: Tuluğ Tırpan
Çizer: Vardal Caniş
Hareket Düzeni: Büşra Firidin
Multimedya: İllusionist
Müzisyen: Mustafa Olgan
Uygulayıcı Yapımcı: Naz Güven
Yapım Koordinatörü: Deniz Saip
Prodüksiyon Amiri: Emrah Altıntoprak
Fotoğraf: Burcu Karademir
Medya İletişim: PPR Medya
Reji Asistanları: Serin Öztoprak, Ozan Bingöl
Kostüm Asistanı: Deniz Yılmaz
Oyun Asistanları: Şükrü Buğra Akkemik, Ekinsu Köse, Ali Emre Bakar, Emir Furkan Çavdar, Defne BaşoğluKaynak: Bülten