Yeni sezondaki İstanbul içi ilk turnesine çıkan oyun 22 Mart Çarşamba akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

Her oyunu yoğun ilgi görüp kapalı gişe oynanan Aydınlıkevler; Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topluyor. 70’li yılların samimiyetini sahneye aktaran oyun seyircilere her duyguyu tattırmaya devam ediyor. Ankara’nın soğuk gecelerini bir babaanne ile torununun yaşadıkları üzerinden anlatan oyun

‘her zamana ait’ bir hikaye sunuyor.

‘Aydınlıkevler’ camları kıran küçük toplar ve mahallenin yeni komşusu ‘Amerikalılar’ ile

uluslararası bir krize ev sahipliği yapıyor!

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem

Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa

Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ,

Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz,

Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.

‘Aydınlıkevler’ 22 Mart Çarşamba akşamı saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Biletler Biletix’te.

YENİGÜN HABER MERKEZİ