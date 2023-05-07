İlk gösteriminden bu yana seyircinin büyük ilgi gösterdiği, ‘Aydınlıkevler’ geçtiğimiz gün (6 Mayıs Cumartesi) ellinci kez sahnelendi.

Kapalı gişe oynanan ‘Aydınlıkevler’in ellinci oyuncu için sahne arkasında bir kutlama organize edildi. Tüm oyuncular ve ekip oyunun uzun yıllar boyunca sergilenmesini dileyerek bu zamana kadar gösterilen ilgiye teşekkürlerini iletti.

Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topladığı Aydınlıkevler 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor. Ankara’nın soğuk gecelerini bir babaanne ile torununun yaşadıkları üzerinden anlatan oyun ‘her zamana ait’ bir hikaye sunuyor.

SIRADAKİ OYUN BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ’NDE

Camları kıran küçük toplar ve mahallenin yeni komşusu ‘Amerikalılar’ ile uluslararası bir krize ev sahipliği yapan ‘Aydınlıkevler’ mayıs ayı boyunca sahnelenmeye devam ediyor. 11 Mayıs Perşembe günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde Anadolu Yakası seyircisiyle buluşacak oyun, 17 Mayıs Çarşamba günü Maximum Uniq Hall’de, 23 Mayıs Salı günü ise sezonun ilk açık hava oyunuyla Maximum Uniq Açıkhava’da sahnelenecek.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa

Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli ve sivilen oyuncuyarı Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Kiraz Tosun’un yanı sıra, usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

OYUN TAKVİMİ

TARİH: 11 Mayıs Perşembe

SAAT: 21.00

YER: Bostancı Gösteri Merkezi







TARİH: 17 Mayıs Çarşamba

SAAT: 21.00

YER: Maximum Uniq Hall

TARİH: 23 Mayıs Salı

SAAT: 21.00

YER: Maximum Uniq Açıkhava







AYDINLIKEVLER KÜNYE

Yazan: Yılmaz Erdoğan

Yöneten: Serdar Biliş

Oyuncular:

Demet Akbağ

Salih Bademci

Burak Dakak

Sinem Ünsal

Nebi Tolga Yılmaz

Sevda Baş

Caner Alkaya

Barkın Sarp

Ömer Güneş

Kiraz Tosun

Yapımcı: BKM

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi