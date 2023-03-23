Oyunun şehir içi ilk turnesinde Zerrin Sümer, Merve Dizdar, Yonca Evcimik ve Serdar Kuzuloğlu gibi ünlü isimler de misafirler arasında yerini aldı. Bostancı Gösteri Merkezi’ni hıncahınç dolduran seyirciler oyun sonunda tüm ekibi dakikalarca alkışladı. Aydınlıkevler; Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü toplamaya devam ediyor. 70’li yılların samimiyetini sahneye aktaran oyun seyircilere her duyguyu tattırmaya devam ediyor. Ankara’nın soğuk gecelerini bir babaanne ile torununun yaşadıkları üzerinden anlatan oyun ‘her zamana ait’ bir hikaye sunuyor. ‘Aydınlıkevler’ camları kıran küçük toplar ve mahallenin yeni komşusu ‘Amerikalılar’ ile uluslararası bir krize ev sahipliği yapıyor! Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.



OYUN TAKVİMİ

TARİH: 31 Mart Cuma

SAAT: 21.00

TARİH: 08 Nisan Cumartesi

SAAT: 21.00

TARİH: 15 Nisan Cumartesi

SAAT: 21.00

TARİH: 26 Nisan Çarşamba

SAAT: 21.00

YER: Maximum Uniq Hall

AYDINLIKEVLER KÜNYE

Yazan: Yılmaz Erdoğan

Yöneten: Serdar Biliş

Oyuncular:

Demet Akbağ

Salih Bademci

Burak Dakak

Sinem Ünsal

Nebi Tolga Yılmaz

Sevda Baş

Caner Alkaya

Barkın Sarp

Ömer Güneş

Kiraz Tosun

Yapımcı: BKM

Proje Yapımcısı: Nisan Ceren Özerten

Sahne ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer

Kostüm Tasarımı: Ayşegül Alev

Müzik: Tuluğ Tırpan

Çizer: Vardal Caniş

Hareket Düzeni: Büşra Firidin

Multimedya: İllusionist

Müzisyen: Mustafa Olgan

Uygulayıcı Yapımcı: Naz Güven

Yapım Koordinatörü: Deniz Saip

Prodüksiyon Amiri: Emrah Altıntoprak

Fotoğraf: Burcu Karademir

Medya İletişim: PPR Medya

Reji Asistanları: Serin Öztoprak, Ozan Bingöl

Kostüm Asistanı: Deniz Yılmaz

Oyun Asistanları: Şükrü Buğra Akkemik, Ekinsu Köse, Ali Emre Bakar, Emir Furkan Çavdar, Defne Başoğlu