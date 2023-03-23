Oyunun şehir içi ilk turnesinde Zerrin Sümer, Merve Dizdar, Yonca Evcimik ve Serdar Kuzuloğlu gibi ünlü isimler de misafirler arasında yerini aldı. Bostancı Gösteri Merkezi’ni hıncahınç dolduran seyirciler oyun sonunda tüm ekibi dakikalarca alkışladı. Aydınlıkevler; Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü toplamaya devam ediyor. 70’li yılların samimiyetini sahneye aktaran oyun seyircilere her duyguyu tattırmaya devam ediyor. Ankara’nın soğuk gecelerini bir babaanne ile torununun yaşadıkları üzerinden anlatan oyun ‘her zamana ait’ bir hikaye sunuyor. ‘Aydınlıkevler’ camları kıran küçük toplar ve mahallenin yeni komşusu ‘Amerikalılar’ ile uluslararası bir krize ev sahipliği yapıyor! Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.
OYUN TAKVİMİ
TARİH: 31 Mart Cuma
SAAT: 21.00
TARİH: 08 Nisan Cumartesi
SAAT: 21.00
TARİH: 15 Nisan Cumartesi
SAAT: 21.00
TARİH: 26 Nisan Çarşamba
SAAT: 21.00
YER: Maximum Uniq Hall
AYDINLIKEVLER KÜNYE
Yazan: Yılmaz Erdoğan
Yöneten: Serdar Biliş
Oyuncular:
Demet Akbağ
Salih Bademci
Burak Dakak
Sinem Ünsal
Nebi Tolga Yılmaz
Sevda Baş
Caner Alkaya
Barkın Sarp
Ömer Güneş
Kiraz Tosun
Yapımcı: BKM
Proje Yapımcısı: Nisan Ceren Özerten
Sahne ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer
Kostüm Tasarımı: Ayşegül Alev
Müzik: Tuluğ Tırpan
Çizer: Vardal Caniş
Hareket Düzeni: Büşra Firidin
Multimedya: İllusionist
Müzisyen: Mustafa Olgan
Uygulayıcı Yapımcı: Naz Güven
Yapım Koordinatörü: Deniz Saip
Prodüksiyon Amiri: Emrah Altıntoprak
Fotoğraf: Burcu Karademir
Medya İletişim: PPR Medya
Reji Asistanları: Serin Öztoprak, Ozan Bingöl
Kostüm Asistanı: Deniz Yılmaz
Oyun Asistanları: Şükrü Buğra Akkemik, Ekinsu Köse, Ali Emre Bakar, Emir Furkan Çavdar, Defne Başoğlu