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Aydın'ın Çine ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen ve sekiz aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yağışın etkili olduğu Aydın-Muğla kara yolunun Hallaçlar Mahallesi yakınlarında, sürülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 09 LS 832 plakalı otomobil ile önünde seyreden 35 EN 995 plakalı kamyon çarpıştı.

Daha sonra 09 AB 234, 06 KGB 78, 17 ACN 511, 45 AC 0218, 09 LA 787 ve FN MZ 8485 plakalı araçlar da kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 8 kişi ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.