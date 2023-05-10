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Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Arife Boyacıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada Boyacıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, eşi Arife Boyacıoğlu ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Adil Boyacıoğlu'nun kullandığı 15 NK 939 plakalı kamyonet tankere çarptı.

Kaza sonrası 20 YN 440 plakalı tankerin sürücüsü, yardım etmek için durdu.

Alınan bilgiye göre, A.M. idaresindeki 38 VS 344 plakalı otomobil, Kuyucak-Denizli kara yolunda V.S. yönetimindeki 21 TK 748 plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın ardından tır devrildi.