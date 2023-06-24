2023 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavına giren öğrenciler için 2022 yılında Aydın'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır ve 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları bu bilgileri tercih sürecinde göz önünde bulundurmalıdır. İşte Aydın'da bulunan bazı liselerin 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri:
İşte Aydın Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Aydın / Efeler / Aydın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|476,36
|0,64
|0,57
|Aydın / Nazilli / Nazilli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|466,99
|1,27
|1,31
|Aydın / Germencik / Ortaklar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|445,80
|3,29
|3,55
|Aydın / Efeler / Aydın Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|428,75
|5,42
|5,39
|Aydın / Efeler / Aydın Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|413,51
|7,68
|7,64
|Aydın / Nazilli / Nazilli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|407,73
|8,61
|9,39
|Aydın / Söke / Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|393,91
|11,01
|12,45
|Aydın / Kuşadası / Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|386,18
|12,46
|13,87
|Aydın / Efeler / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|384,15
|12,85
|14,51
|Aydın / Nazilli / Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|380,73
|13,53
|13,99
|Aydın / Nazilli / Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|366,52
|16,54
|16,37
|Aydın / Didim / Esra Karakaya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|347,87
|21,01
|15,05
|Aydın / Çine / Çine Madran Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|344,12
|22
|21,67
|Aydın / Efeler / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|294,77
|38,3
|41,71
|Aydın / Efeler / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|290,89
|39,9
|46,07
|Aydın / Efeler / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|264,76
|52,1
|48,67
|Aydın / Nazilli / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|259,64
|54,81
|57,65
|Aydın / Nazilli / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|245,52
|62,97
|64,55
|Aydın / Efeler / Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|242,42
|64,88
|–
|Aydın / Efeler / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|231,08
|72,32
|48,67
|Aydın / Kuşadası / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|227,43
|74,82
|–
|Aydın / Didim / Zeynep-Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|220,97
|79,27
|–
|Aydın / Kuşadası / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|217,44
|81,72
|–
|Aydın / Didim / Zeynep-Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|215,37
|83,12
|–
|Aydın / Çine / Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|211,07
|85,98
|89,61
|Aydın / Bozdoğan / Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|210,02
|86,64
|49,95
|Aydın / Efeler / Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|205,25
|89,51
|–
|Aydın / Didim / Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|196,47
|93,92
|65,2
|Aydın / Söke / Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|180,74
|98,4
|92,87
Yukarıda bahsedilen liselerin yanı sıra Aydın'da bulunan diğer liselerin de taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Öğrenciler ve aileleri, bu verileri dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve öğrencilerin yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en uygun liseye yönlendirmelidir.
MEB tarafından yayınlanan verilere göre Aydın Liseleri 2023 kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. Bu bilgilere ulaşmak için MEB'in resmi internet sitesini veya yerel eğitim müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, okulların resmi web siteleri ve yerel haber kaynakları da güncel bilgilere ulaşmanızı sağlayabilir.
Aydın ilindeki liselere yerleşecek öğrenciler, taban puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda tercihlerini yapmalı ve gelecekleri için en uygun olan okulu seçmelidir. Tercih sürecinde rehberlik hizmetlerinden ve eğitim uzmanlarından destek almak da önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ