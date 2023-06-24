2023 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavına giren öğrenciler için 2022 yılında Aydın'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır ve 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları bu bilgileri tercih sürecinde göz önünde bulundurmalıdır. İşte Aydın'da bulunan bazı liselerin 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri:

İşte Aydın Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Aydın / Efeler / Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 476,36 0,64 0,57 Aydın / Nazilli / Nazilli Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 466,99 1,27 1,31 Aydın / Germencik / Ortaklar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 445,80 3,29 3,55 Aydın / Efeler / Aydın Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 428,75 5,42 5,39 Aydın / Efeler / Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 413,51 7,68 7,64

Aydın / Nazilli / Nazilli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 407,73 8,61 9,39 Aydın / Söke / Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 393,91 11,01 12,45 Aydın / Kuşadası / Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 386,18 12,46 13,87 Aydın / Efeler / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 384,15 12,85 14,51 Aydın / Nazilli / Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 380,73 13,53 13,99 Aydın / Nazilli / Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 366,52 16,54 16,37 Aydın / Didim / Esra Karakaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 347,87 21,01 15,05 Aydın / Çine / Çine Madran Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 344,12 22 21,67 Aydın / Efeler / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 294,77 38,3 41,71 Aydın / Efeler / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 290,89 39,9 46,07 Aydın / Efeler / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 264,76 52,1 48,67 Aydın / Nazilli / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 259,64 54,81 57,65 Aydın / Nazilli / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 245,52 62,97 64,55 Aydın / Efeler / Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 242,42 64,88 – Aydın / Efeler / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 231,08 72,32 48,67 Aydın / Kuşadası / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 227,43 74,82 – Aydın / Didim / Zeynep-Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 220,97 79,27 – Aydın / Kuşadası / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 217,44 81,72 – Aydın / Didim / Zeynep-Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 215,37 83,12 – Aydın / Çine / Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 211,07 85,98 89,61 Aydın / Bozdoğan / Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 210,02 86,64 49,95 Aydın / Efeler / Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 205,25 89,51 – Aydın / Didim / Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 196,47 93,92 65,2 Aydın / Söke / Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 180,74 98,4 92,87

Yukarıda bahsedilen liselerin yanı sıra Aydın'da bulunan diğer liselerin de taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Öğrenciler ve aileleri, bu verileri dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve öğrencilerin yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en uygun liseye yönlendirmelidir.

MEB tarafından yayınlanan verilere göre Aydın Liseleri 2023 kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. Bu bilgilere ulaşmak için MEB'in resmi internet sitesini veya yerel eğitim müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, okulların resmi web siteleri ve yerel haber kaynakları da güncel bilgilere ulaşmanızı sağlayabilir.

Aydın ilindeki liselere yerleşecek öğrenciler, taban puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda tercihlerini yapmalı ve gelecekleri için en uygun olan okulu seçmelidir. Tercih sürecinde rehberlik hizmetlerinden ve eğitim uzmanlarından destek almak da önemlidir.