Aydem Yenilenebilir Enerji, 2022 yıl sonu konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. 2021 yılına göre gelirini 3 kattan fazla artırarak 3 milyar 808 milyon TL’ye çıkaran Aydem Yenilenebilir Enerji, FAVÖK’ünü de geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 284 artışla, 3 milyar 472 milyon TL’ye yükseltti. Şirket, yıl boyunca devam eden finansal yükselişini 2022’nin son çeyreğinde de sürdürdü ve 2022’de 1 milyar TL’nin üzerinde net kâr elde etti.

Ömer Fatih Keha: “2022 yılını başarılı bir finansal sonuçla kapattık”

Şirketin 2022 yıl sonu verilerine ilişkin bilgiler paylaşan Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “2021 senesine göre 3 kattan fazla artış kaydederek 3,8 milyar TL’nin üzerinde gelir elde ettik. Katma değer odaklı yatırımlarımızın da etkisiyle toplam aktiflerimiz, bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 57 artarak 35 milyar TL’nin üzerine çıktı. Santrallerimizin yüksek emreamadelik seviyesinin yanı sıra etkin portföy yönetimimiz ile birlikte FAVÖK’ümüz, 2022 yılı toplamında 4 kata yakın artışla 3 milyar 472 milyon TL olarak gerçekleşti. Üretimimizin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış göstermesi ve yeni piyasa koşullarının da etkisiyle, 2022 yılında 1 milyar 18 milyon TL net kâr elde ettik. 31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla dolar cinsinden yapılan hesaplama sonucu, net finansal borcumuzun yıllık FAVÖK’ümüze oranı da 2,9 seviyesinde gerçekleşti. Son çeyrekte elde ettiğimiz sonuçlar, finansal yükselişimizi destekliyor. Tüm yıl sürdürdüğümüz ivmeyle 2022 yılı son çeyreğini de yükseliş ile tamamladık ve yılı başarılı bir finansal sonuçla kapattık” dedi.

Keha: “2022 yılı üretimimizde önceki yılın toplamına göre yüzde 38’lik artış gerçekleştirdik”

Şirketin üretim performansını değerlendiren Ömer Fatih Keha, “2022 yılında toplam enerji üretimimiz 2.469 GWh’ye ulaştı. Enerji üretimimiz beklentilerimize yakın bir seviyede gerçekleşti. 2021 yılında gerçekleşen toplam enerji üretimine göre 2022 yılında yüzde 38 oranında bir artış gerçekleştirdik” diye konuştu.

2022 yılı içerisinde yaptıkları Eurobond tahvil ihracının 2022’nin son çeyreğinde de devam ettiğine işaret eden Keha, “Yıl sonu itibarıyla toplam 49,8 milyon ABD doları nominal değerdeki şirketimizin Eurobond’larını geri alarak borç maliyetimizi azalttık. 2022 senesi finansal yükselişimizin yanında Eurobond alımlarımızla borçluluğumuzu da azalttığımız bir yıl oldu. Devam eden Eurobond geri alımlarımızın güncel tutarı ise 51,5 milyon ABD dolarına ulaştı” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi