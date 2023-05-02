Yalnızca oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan, MAG Mayıs sayısına kapak oldu.

"Gülmeyi çok seviyorum. Mutsuzlukların kenarından köşesinden kaçmaya özen gösteriyorum. Çocukken de böyleydi."

"Oyunculuk benim en özgürleştiğim alanım ve dönüm noktam diyebilirim."

"Genelde iş seçerken farklı karakterler olmasına özen gösteriyorum.

"İçinde bulunduğum her işin yeri bende ayrı ama sanırım bambaşka bir yeri olan işim “Meryem”."

"Dışardan, soğuk ve mesafeli bir insan imajı veriyorum. Sanırım bunu değiştirmek isterdim."

Hem dijital platformda hem TV’de canlandırdığı başrollerle izleyenleri büyüleyen başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan, Meryem dizisinin kendisinde çok ayrı bir yere sahip olduğunu söylüyor. Canlandırdığı karakterin ve hikâyenin kendisine dokunmasının önemli olduğunu belirten Ayça Ayşin Turan, çocukluğundan paralel evrendeki haline, MAG Okurları için pek çok konuya değiniyor... Kamera arkasından kamera önüne geçişinin hayatında dönüm noktası olduğunu ifade eden Ayça Ayşin Turan “Yani oyuncu olmam diyebilirim. Normalde çok sakin ve utangaç bir yapım var; ama oyunculuk öyle değil. Kendi sınırlarının ötesine geçip başka karakterlere hayat vermen ve onlarla empati kurman gerekiyor. Oyunculuk benim en özgürleştiğim alanım ve dönüm noktam diyebilirim” açıklamasında bulundu.

“Dışardan, soğuk ve mesafeli bir insan imajı veriyorum” ifadelerini de kullanan Turan sözlerine şunları ekledi: “Sanırım bunu değiştirmek isterdim. Bir de bu kadar sabırlı ve alttan alan bir insan olmak istemezdim. Bazen karşımdakini kırmamak için birçok şeyi içime atıyorum ve bu daha sonra bende keskin kopuşlara sebep oluyor. Bunu da değiştirmek isterdim.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi