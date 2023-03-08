25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta dünyaya geldi. Beş abisi, bir ablası vardır. Ayça Ayşin Turan, baba tarafından aslen Kastamonuludur, anne tarafından Selanik göçmenidir.

İlk, orta, liseyi öğrenimini Sinop’ta aldı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde tamamladı.

Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı’nda da eğitim gördü. Oyuncu koçu Ferit Selçuk’tan dersler aldı.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2011 yılında ‘Dinle Sevgili’ dizisinde ‘Gülfem’ karakterini oynayarak yaşadı.

Ayça Ayşin Turan 1.67 metre boyunda, 53 kilo ve akrep burcudur.

AYÇA AYŞİN TURAN DİZİLERİ

2011-2012 – Dinle Sevgili (Gülfem)

2013-2016 – Karagül (Ada Şamverdi)

2016 – Altınsoylar (Burcu Günebakan)

2017-2018 – Meryem (Meryem Akça Sargun)

2018-2019 – Hakan: Muhafız (Leyla Sancak)

2020 – Zemheri (Firuze Pınar)

2020-2021 – Arıza (Halide Gürkan)

2021 – Menajerimi Ara (Konuk Oyuncu)

2021 – Ada Masalı (Haziran)

AYÇA AYŞİN TURAN FİLMLERİ

2015 – Sevimli Tehlikeli (Zeliş)

2022 Sen Inandir

instagram