Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Ayça Ayşin Turan, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen güzel oyuncu bir süre mağazaları dolaşıp, yaklaşan yaz için alışveriş yaptı. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, şu sıralar bol bol senaryo okumaları yaptığını ve gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Ekranları ve setleri çok özlediğini de sözlerine ekleyen Ayça Ayşin Turan, her zaman olduğu gibi tarzı ve şıklığıyla da göz kamaştırdı.

