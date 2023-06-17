2019 yazında başrollerini Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın paylaştığı 'Her Yerde Sen' dizisinde senaryo gereği iki sevgiliyi canlandırdı. İkilinin set dışında da sık sık bir araya gelmesi, aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu.

Dizi finalinden sonra, Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın havaalanında birlikte görüntülenmesi, aşk dedikodularını daha da güçlendirmişti. İkilinin birlikte tatil yapması iddiaları da ortaya atılmıştı. Hayranları tarafından çekilen bir görüntü, uzun süre tartışma konusu olmuştu.

İki Güzellik Kraliçesi Birbirini Sildi

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç arasındaki aşk söylentileri ortaya çıktıktan sonra, Dilan Çiçek Deniz beklenmedik bir şekilde Andıç ile ilişkisini sonlandırmış ve Pusat'ı sosyal medya hesaplarından silmişti. Bunun üzerine Aybüke Pusat da Dilan'ı takip etmeyi bırakmıştı. Dilan Çiçek, 2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olurken, Aybüke Pusat dördüncü seçilmişti.