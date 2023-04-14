Ekranların ve sahnelerin başarılı ismi Fırat Tanış, geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul’da objektiflere yansıdı. ‘Gelin Tanış Olalım’ adlı tiyatro oyunu için Duru Tiyatro’ya gelen Tanış, oyun öncesi arkadaşlarıyla oturup sohbet etti. Gazetecilerin isteği üzerine objektiflere poz veren Tanış; “ Tiyatro gösterilerimiz devam ediyor. Bir çok yerde sahnemiz oluyor bugünde burada sahnemiz var" dedi. Yeni dizi projesinde canlandırdığı karakter ile büyük beğeni toplayan oyuncu, setlerin yoğun geçtiğini ve karaktere alıştığını dile getirdi. Salonu hıncahınç dolduran tiyatro severler, oyun sonu başarılı oyuncuyu dakikalarca ayakta alkışladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ