Starship'in ilk prototipi, fırlatıldıktan birkaç dakika sonra patladı. İnsanları bu roketle Ay'a göndermek için çok sayıda test uçuşu yapılması gerekecek ve bu da sürecin daha uzun sürmesine yol açacak.

NASA'nın görevlerden sorumlu yönetici yardımcısı Jim Free, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Aralık 2025 şu anki hedefimiz, ancak SpaceX'in karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, bu tarihin çok endişe verici olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple, Ay'a inişin muhtemelen 2026'da gerçekleşeceğini düşünebiliriz." dedi.

SpaceX, Starship'i test etmek için yalnızca yörüngeye fırlatmayacak; ayrıca, bu tür bir operasyonun güvenliğini kanıtlamak için Ay'a mürettebat olmadan göndermesi gerekecek. Şirketin, roketin Ay'ın yörüngesine ulaşabilmesi için yakıt ikmali yapabilecek bir yörünge altyapısı da oluşturması gerekiyor.

Bu yılın Nisan ayında yapılan ilk fırlatma felaketle sonuçlandı ve fırlatma rampası kısmen tahrip oldu. En geç Ağustos ayında yeniden bir test uçuşu yapılması planlanıyor. Ancak, insan hakları ve çevre grupları SpaceX'in Starship'i insan ve çevre dostu bir şekilde fırlatabileceğine dair şüphelerini dile getirirlerse, bu durum gerçekleşmeyebilir.