“Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF”ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen, Alex’s Men olarak tanınan Alexander Moreno, fuarın açılış gününde Türklerin tercihlerini dikkate alarak bir spor ayakkabı tasarladı. Kırmızı renkli ve Ay-Yıldız desenli ayakkabı büyük beğeni gördü. Alex’s Men, fuarın son günü olan 6 Mayıs Cumartesi günü de şovlarına devam edecek.

2009 yılında Kolombiya’da düzenlenen Uluslararası Ayakkabı ve Deri Fuarı’nda 9 saat 40 dakika 32 saniyede en hızlı ayakkabı koleksiyonu oluşturma rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabına giren ve ayrıca Asist Dünya Rekoru kazanan Alex’s Men, AYSAF’da düzenleyeceği şovlarda ayakkabı tasarlayıp üretecek.

İtalya'da yaşayan 33 yaşındaki Kolombiyalı Alex’s Men, dünya rekoru için kalem, çekiç ve yaratıcılıkla çalışarak 9 saat 50 dakikada 20 çift ayakkabı tasarlamış ve üretmiş; Guinness jürisi Carlos Martinez, Alex’s Men'in şimdiye kadarki en hızlı ayakkabı tasarımcısı olduğunu açıklamıştı. Rekor halen Alex’s Men’de bulunuyor.